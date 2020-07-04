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Оптимизм возвращается к большинству россиян, лишь молодежи и жители городов-миллионников ждут плохих времен впереди

17:07 04.07.2020 Фото: pixabay
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По данным мониторингового опроса ВЦИОМ, индекс социальных ожиданий россиян относительно будущего страны достиг отметки -60 п.п. Для сравнения: в июне прошлого года он составлял -40 п.п.

Оптимизм возвращается к большинству россиян, лишь молодежи и жители городов миллионников ждут плохих времен впереди
С момента введения всеобщего режима самоизоляции в нашей стране это один из лучших показателей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового опроса о социальных ожиданиях россиян, который показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны.
По данным мониторингового опроса ВЦИОМ, индекс социальных ожиданий россиян относительно будущего страны достиг отметки -60 п.п. Для сравнения: в июне прошлого года он составлял -40 п.п.

С момента введения всеобщего режима самоизоляции в нашей стране это один из лучших показателей. Пик негативных оценок был зафиксирован в апреле текущего года, когда Индекс социальных ожиданий россиян снизился до -81 п.п. (в апреле прошлого года показатель равнялся -43 п.п.).

На 5 п.п. выросла доля россиян, считающих, что тяжелые времена уже позади (с 10% в мае до 15% в текущей опросной волне). Практически каждый пятый россиянин (17%) считает, что сейчас страна переживает самые тяжелые времена (+1 п.п. с прошлой опросной волны). На 8 п.п. пунктов снизилась доля тех, кто придерживается мнения, что тяжелые времена для нашей страны еще впереди (с 66% в мае до 58% в текущей опросной волне).

Чаще о том, что тяжелые времена еще впереди, говорит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (71%), также жители Москвы и Санкт-Петербурга и городов-миллионников (66% и 63% соответственно), люди, оценивающие свое текущее материальное положение как плохое (72%).

*Индекс социальных ожиданий показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны. Показатель рассчитывается как разность между ответом «они уже позади» и суммой ответов «переживаем их сейчас» и «они еще впереди». Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее выглядят перспективы России. Нулевое значение фиксирует баланс оптимистичных и пессимистичных прогнозов.

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От редакции

У вас вернулся?

Аноним, 04 июля 2020 18:15
Что такое оптимизм в России? Это тяжёлый наркотик? Оптимизм (от лат. optimus — «наилучший») — взгляд на жизнь с положительной точки зрения, уверенность в лучшем будущем. Оптимист утверждает, что мир замечателен, что человек может воплотить многие свои мечты и достичь многих целей...
Жители Бердска с оптимизмом готовы платить двойной размер налога на имущество? Или всё-таки с радостью?

https://kurer-sreda.ru/2020/07/04/579221-uvelichit-v-2-raza-imushhestvennyj-nalogovyj-vychet-xotyat-v-gosdume

Кто знает, как можно почти нарушить закон? Поясните пожалуйста! Или полицейскому чего то покажется, значит свершилось?
https://kurer-sreda.ru/2020/07/04/579223-obyavlyat-oficialnoe-predosterezhenie-obyazali-policiyu-s-4-iyulya-2020-tem-kto-pochti-narushil-zakon

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