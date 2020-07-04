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Объявлять официальное предостережение обязали полицию с 4 июля 2020 тем, кто почти нарушил закон

19:04 04.07.2020 Фото: pixabay
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Предостережение должно вручаться под подпись, но гражданин имеет право отказаться его подписывать. В этом случае предостережение прочитают ему вслух, о чём сделают пометку на бланке.

Объявлять официальное предостережение обязали полицию с 4 июля 2020 тем, кто почти нарушил закон
Предостережение возможно только в случае, если человек ещё не совершил административно или уголовно наказуемых действий

За антиобщественное поведение или действия, которые создают условия для совершения преступлений или правонарушений полицейские теперь могут объявить человеку официальное предостережение. Дело не ограничится только устным высказыванием: гражданину вручат увещевание на бумаге, а его игнорирование может повлечь уже реальное наказание. Всё это установлено в приказе МВД, которое вступает в силу 4 июля, пишет ПГ.

Напомним, в октябре прошлого года в закон «О полиции» были внесены поправки, которые ввели для служителей правопорядка новое полномочие — объявлять предостережение. Теперь МВД разработало подзаконный акт, в котором определён порядок его вручения и форма документа.

Предостережение возможно только в случае, если человек ещё не совершил административно или уголовно наказуемых действий. Это форма воздействия на потенциального нарушителя, призванная удержать человека от проступка. При этом требование, изложенное в таком документе, обязательно для исполнения.

Сведения о потенциально преступном поведении человека прежде зарегистрируют и проверят (порядок почти такой же, как для заявлений о правонарушениях). На подготовку предостережения должностным лицам отводится до трёх рабочих дней, а если нужно дополнительно прояснить те или иные обстоятельства — до 30 дней.

В самом документе полицейский должен изложить, какие конкретно действия гражданина создают условия для совершения противоправного деяния, а также указать, к нарушению каких статей КоАП или УК РФ это может привести.

Предостережение должно вручаться под подпись, но гражданин имеет право отказаться его подписывать. В этом случае предостережение прочитают ему вслух, о чём сделают пометку на бланке. Копии предостережений вместе с материалами проверки хранятся в МВД, также эти сведения вносят в электронную базу. У граждан есть право обжаловать предостережение в вышестоящем органе, прокуратуре или суде.

Приказом МВД также утверждён список должностных лиц, которые вправе таким образом увещевать граждан. В него входят сотрудники подразделений уголовного розыска, экономической безопасности, по контролю за оборотом наркотиков, по борьбе с экстремизмом, по вопросам миграции, по делам несовершеннолетний. Также в списке сотрудники ГИБДД, участковые и сотрудники патрульно-постовой службы.

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От редакции

Будут предостерегать?

Аноним, 04 июля 2020 17:54
Если введут плановую отчётность, то будут... А так вряд ли...
Аноним, 04 июля 2020 18:24
Как отличить полицейскому показалось от почти нарушил? Что значит ПОЧТИ нарушил: на на одну четверть, на две трети, на три четверти?
Аноним, 04 июля 2020 18:38
НВР:
Я правильно понял, что теперь любой гражданин страны, у полицейских, будет по умолчанию считаться потенциальным преступником, которого нужно срочно предупредить? Куда делась презумпция невиновности, я уже молчу о правах жителя Бердска? Например в Бердске абсолютно отсутствуют , как вид ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ, таким образом полицейским в Бердске можно предупреждать практически все сто тысяч жителей Бердска, как потенциальных преступников? Да что предупреждать, от предупреждений туалеты сами себя не построят, а значит сразу штрафовать жителей за испражнения естественных надобностей на улицах Бердска? Я всё правильно понял?
Covid-19, 04 июля 2020 19:16
Потихоньку готовят общество к поправкам к закону о полиции.
Аноним, 04 июля 2020 19:47
Фильм был о профилактики преступлений "Особое мнение", по сюжету в 2054 году существует особый предпреступный отдел.
Видимо руководство РФ опять насмотрелось фильмов американских,хотя по новым поправкам в конституции мы должны игнорировать всё американское.Но теперь понятно откуда они черпают вдохновение на новые идеи в законодательстве. Какой следующий фильм они посмотрят? Предлагайте свои варианты фильмов для АП.

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