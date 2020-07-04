Объявлять официальное предостережение обязали полицию с 4 июля 2020 тем, кто почти нарушил закон

Предостережение должно вручаться под подпись, но гражданин имеет право отказаться его подписывать. В этом случае предостережение прочитают ему вслух, о чём сделают пометку на бланке.

Предостережение возможно только в случае, если человек ещё не совершил административно или уголовно наказуемых действий

За антиобщественное поведение или действия, которые создают условия для совершения преступлений или правонарушений полицейские теперь могут объявить человеку официальное предостережение. Дело не ограничится только устным высказыванием: гражданину вручат увещевание на бумаге, а его игнорирование может повлечь уже реальное наказание. Всё это установлено в приказе МВД, которое вступает в силу 4 июля, пишет ПГ.

Напомним, в октябре прошлого года в закон «О полиции» были внесены поправки, которые ввели для служителей правопорядка новое полномочие — объявлять предостережение. Теперь МВД разработало подзаконный акт, в котором определён порядок его вручения и форма документа.

Предостережение возможно только в случае, если человек ещё не совершил административно или уголовно наказуемых действий. Это форма воздействия на потенциального нарушителя, призванная удержать человека от проступка. При этом требование, изложенное в таком документе, обязательно для исполнения.

Сведения о потенциально преступном поведении человека прежде зарегистрируют и проверят (порядок почти такой же, как для заявлений о правонарушениях). На подготовку предостережения должностным лицам отводится до трёх рабочих дней, а если нужно дополнительно прояснить те или иные обстоятельства — до 30 дней.

В самом документе полицейский должен изложить, какие конкретно действия гражданина создают условия для совершения противоправного деяния, а также указать, к нарушению каких статей КоАП или УК РФ это может привести.

Предостережение должно вручаться под подпись, но гражданин имеет право отказаться его подписывать. В этом случае предостережение прочитают ему вслух, о чём сделают пометку на бланке. Копии предостережений вместе с материалами проверки хранятся в МВД, также эти сведения вносят в электронную базу. У граждан есть право обжаловать предостережение в вышестоящем органе, прокуратуре или суде.

Приказом МВД также утверждён список должностных лиц, которые вправе таким образом увещевать граждан. В него входят сотрудники подразделений уголовного розыска, экономической безопасности, по контролю за оборотом наркотиков, по борьбе с экстремизмом, по вопросам миграции, по делам несовершеннолетний. Также в списке сотрудники ГИБДД, участковые и сотрудники патрульно-постовой службы.