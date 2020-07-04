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Все приметы на 4 июля 2020, что можно делать и что запрещено на Ульянов день. Запомни сон — он вещий

18:18 04.07.2020 Фото: Википедия
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То, что приснится в ночь с 3 на 4 июля 2020 года, сбудется в точности, а увиденное во время дневного отдыха служит предупреждением об опасности. Важно суметь правильно этот сон истолковать и быть предельно осторожным.

Все приметы на 4 июля 2020, что можно делать и что запрещено на Ульянов день. Запомни сон он вещий
Если случится так, что липа, что растет возле дома, засохнет, то это предвестник несчастья и печали. Грядут перемены, но не к лучшему

Приметы и поверья на 4 июля 2020 года расскажут, когда лучше собирать липовый цвет

Приметы и поверья на 4 июля 2020 года, на Ульянов день, расскажут когда лучше собирать липовый цвет. Липа славилась своими целебными свойствами, и поэтому крестьяне делали из нее средства от простуды. Цветы высушивали и зимой принимали в виде теплого чая, при первых признаках простуды.

Приметы на 4 июля 2020 года

Если ночью на траве обильная роса, то на следующий день жди грозу. О приближающемся ненастье расскажет тот факт, что в жару «потеют» камни.

Протяжный гром — предвестник затяжного дождя.

Во второй половине дня выпадут осадки, если утром водяная лилия не сильно поднялась над водой. Закончился дождь и сразу стало очень жарко — значит скоро опять грянет ненастье.

Если после дождя радуга на небе расположилась с Востока на Запад, то установится сухая и теплая погода.

Хорошая примета — алые и белые круги возле звезд на ночном небе: на следующий день будет солнечно и тепло.

То, что приснится в ночь с 3 на 4 июля 2020 года, сбудется в точности, а увиденное во время дневного отдыха служит предупреждением об опасности. Важно суметь правильно этот сон истолковать и быть предельно осторожным.

Поверья на 4 июля 2020 года

В старину люди заготавливали различные лекарственные растения, сушили и готовили из них снадобья, которыми лечили всевозможные недуги.

До Ульянова дня липа полностью созревала из-за этого именно 4 июля было принято ее собирать. Подобную работу взрослые доверяли детям, поскольку сами были заняты в огороде и на поле.

В разгаре был сезон сенокоса. С липой было связано много легенд. Считалось, что само дерево эффективно спасает от сглаза, если к нему прижаться или обнять.

Нельзя рубить липу в лесу: кто это сделает, тот заблудится и домой не вернется.

Если случится так, что липа, что растет возле дома, засохнет, то это предвестник несчастья и печали. Грядут перемены, но не к лучшему.

Традиции и особенности 4 июля 2020 года

Некоторые рецепты настоек из липы дошли из наших дней, передаваясь из поколения в поколение.

Рецепт настойки из липы
1 ст. л. липового цвета залить 1 ст. кипятка;

емкость с настойкой укутать и дать настоятся 40 мин.;
процедить и выпить теплым;
принимать настойку 3 раза в день, но каждый раз готовить свежую.
Подобное народное средство поможет справиться с кашлем. Подходит для комплексного лечения бронхита, воспаления легких и туберкулеза. Оправдано его применение при головной боли и как симптоматическое лечение в виде полосканий горла при ангине.

После 4 июля крестьяне повторно сеют редис и активно борются с вредителями аграрных культур.

Для этой цели в старину применяли сподручные средства, такие как настой листьев кустов томата и чеснока. Если у девушки был назойливый кавалер, которого она хотела отвадить, то проводили нехитрый обряд: писали имя парня на бумаге, поджигали ее и развевали пепел по ветру.

Источник: http://rsute.ru

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