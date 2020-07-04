4 июля 2020 — энергетически сильный день: парад планет, полнолуние, затмение. Как загадать желание, чтобы оно точно сбылось?

Мечтать о том, чтобы муж больше зарабатывал денег или дети стали послушными бессмысленно: Вселенная не сможет помочь в таком деле. Правильнее захотеть найти новую работу, которая принесет хороший доход или заветное путешествие.

Как загадать желание в парад планет 4 июля 2020 года, чтобы оно исполнилось

Важно знать как загадать желание в парад планет 4 июля 2020 года, чтобы оно исполнилось. Уникальное астрономическое событие происходит довольно редко. На деле это выглядит так: планеты выстраиваются с одной стороны от Солнца, что оказывает влияние на людей. Очередное подобное событие ожидается не раньше 2161 года.

Правила загадывания желания в полный парад планет 4 июля 2020 года

Самое главное, что стоит сделать в парад планет 4 июля 2020 года — загадать заветное желание. Только одно, то, исполнение которого на данный момент кажется очень важным.

Желание должно быть искренним и четко сформулированным, не касаться других людей и казаться вполне реальным.

Мечтать о том, чтобы муж больше зарабатывал денег или дети стали послушными бессмысленно: Вселенная не сможет помочь в таком деле. Правильнее захотеть найти новую работу, которая принесет хороший доход или заветное путешествие.

Любые материальные вещи, а не хотеть изменить к себе чье-то отношение или влюбить в себя понравившегося мужчину.

Принцип загадывания прост: в полдень 4 июля 2020 года нужно мысленно проговаривать свое желание, выбрав для этого тихое и безлюдное место, чтобы никто и ничто не отвлекало от «диалога с Космосом».

День на столько энергетически сильный, что шансы получить желаемое крайне высоки. Сильно захотеть и отпустить, тем самым выражая доверие высшим силам, во власти которых помочь в исполнении мечты.

Особенности парада планет 4 июля 2020 года

Астрономы рассказали, что сразу 9 планет выстроятся в один ряд, что поможет специалистам лучше исследовать их. Для этого используются специальные космические аппараты.

Это период концентрации энергии, который достигнет пика 4 июля, но свое начало оно берет еще с прошлого месяца, 21 июня 2020 года.

Именно в такие дни происходят важные встречи, способные изменить ход жизненных событий. Они станут толчком вперед, ускоряя движение к заветной цели.

Те, кто неожиданно ворвутся в жизнь сейчас, станут надежными партнерами в разных сферах жизни. Есть шанс встретить настоящую любовь, верного друга или родственную душу.

Заговоры и гадания, к которым прибегнет человек в такой день, окажутся успешными. Любой магический ритуал имеет такую силу, что ускорит момент воплощения желаемого в жизнь. Важно только в это верить.

Что можно и чего нельзя делать в парад планет

Главное, что нужно сделать в парад планет 4 июля 2020 года — пребывать весь день в хорошем расположении духа, не допускать грустных мыслей, мечтать и строить планы.

Нельзя ссориться, конфликтовать и выяснять отношения, а если учесть, что уже на следующий день после этого астрономического события ожидается еще одно, не менее значимое — Лунное затмение, то есть смысл быть максимально бдительным и осторожным.

Не только мечтать, но и начинать предпринимать конкретные действия для реализации задуманного. Если начинать какое-то дело, то в день полного парад планеты. Действовать продуманно и не спешно.

Много думать о своих стремлениях, о чем-то хорошем и приятном, поскольку в этот день мысли могут быстро материализоваться. Не передать, но пить больше жидкости.

Расслабляться, отдыхать, заняться духовными практиками. Вымыть жилище водой с солью, что поможет очистить ее на энергетическом плане. Выбросить из жилища все старое и ненужно, освобождая место для нового и хорошего.

Источник: http://rsute.ru