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Сильнейшие магнитные бури июля 2020 года: даты бурь и как сохранить свое здоровье в эти дни

23:19 05.07.2020 Фото: pxhere.com
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Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на июль 2020.

Сильнейшие магнитные бури июля 2020 года: даты бурь и как сохранить свое здоровье в эти дни
Экватор лета обещает несколько космических встрясок

На Солнце периодически возникают мощные взрывы, после которых в пространство выбрасываются потоки заряженных частиц. Они достигают магнитной оболочки Земли и вызывают ее возмущение, колебание. Такие явления называют магнитными бурями, сообщает  bhub.com.ua.

Эти космические процессы нельзя увидеть невооруженным взглядом, но множество людей ощущает их на себе: в период магнитных бурь у метеочувствительных и страдающих хроническими заболеваниями людей могут обостряться симптомы болезней или существенно ухудшаться самочувствие. Кроме этого, даже абсолютно здоровые люди в такие периоды могут страдать от головных болей, сонливости, или испытывать повышенное чувство усталости.

Экватор лета обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на июль 2020.

Когда ждать магнитные бури в июле 2020

7 июля 2020 года – геомагнитная активность средней интенсивности. Больше всего от нее могут пострадать люди, восприимчивые к колебаниям, для остальных магнитная буря будет отмечена небольшим упадком сил и общим ощущением дискомфорта. Специалисты рекомендуют не планировать особо важные встречи на этот день, так как они могут увенчаться неудачей.

15 июля 2020 года – сильная магнитная буря, последствия которой будут ощущаться вплоть до 17 июля. Особенно осторожными в этот период необходимо быть тем людям, которые страдают от хронических или приобретенных заболеваний сердечно-сосудистой системы: им необходимо на период геомагнитных колебаний при себе иметь средства первой медицинской помощи на случай обострения их состояния.

29 июля 2020 года – геомагнитные колебания средней интенсивности. Среди главных симптомов специалисты отмечают проблемы со сном (сонливость или наоборот – бессонница), повышенная нервная возбудимость, раздражительность. Поэтому, если вы давно мечтали о -релакс-процедурах  – лучшее время запланировать их именно на эту дату.

Как пережить магнитные бури в июле и сохранить здоровье

Пережить магнитные бури можно без серьезных проблем и неприятных последствий, если следовать базовым рекомендациям.

  • Крайне важно во время летней жары и магнитных бурь поддерживать водно-щелочной баланс. В этом вам поможет качественная вода и расслабляющие травяные чаи (мята, мелисса, ромашка).
  • Выделите время для утренней гимнастики. Физические нагрузки вроде бега или гимнастики в прохладном, хорошо проветриваемом помещении зарядят вас необходимой энергией.
  • На период геомагнитной активности стоит отказаться от жирной пищи в пользу овощей и фруктов с низким содержанием сахара.
  • Постарайтесь избегать негативных эмоций: ограничить общение с конфликтными людьми, отложить просмотр эмоционально тяжелых фильмов, видеороликов или прочтение драматических книг.
  • В период магнитных бурь нашему организму требуется больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.
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От редакции

У вас получается снизить влияние магнитных бурь на свой организм? Какими способами?

Аноним, 26 июня 2020 17:46
НВР:
НЕ переедать,держать себя на голодном пайке,не нервничать,пить успокоительные на ночь.МЯту мелису валерианку.Мне вот это помогает.
Аноним, 27 июня 2020 14:11
НВР:
Выпивать чистую воду и держать кислотно щёлочной баланс
Аноним, 29 июня 2020 17:02
На самом деле в июле 2020 скорее всего не будет магнитных бурь вообще. Достоверная информация от Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма https://vk.com/spaceweather

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