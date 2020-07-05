Постановление: Отменил режим самоизоляции с 1 июля 2020 года губернатор Андрей Травников. В Бердске тоже

Теперь ограничения состоят лишь в социальном дистанцировании в общественных местах и соблюдении масочного режима.Рекомендовано «отказаться от посещения массовых мероприятий». Людям старше 65 лет нужно сидеть дома.

Губернатор Андрей Травников

В Новосибирской области с 1 июля снят режим «общей самоизоляции», следует из опубликованного постановления губернатора Андрея Травникова. Он изменил свое постановление «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», убрав из документа положения, которые предписывали жителям покидать дома только по определенным целям.

Теперь ограничения состоят лишь в социальном дистанцировании в общественных местах (1,5 метра) и соблюдении там масочного режима. Кроме того, гражданам рекомендовано «отказаться от посещения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных)» и «воздерживаться от посещения мест массового скопления людей».

При этом ограничения на участие в массовых мероприятиях не должны действовать на съезды политических партий, избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципальных советов и заксобрания. Более того, официально разрешено проводить массовые мероприятия «для формирования сбора предложений по наказам избирателей».

Травников оставил режим «общей самоизоляции» для людей, которые старше 65 лет.

— Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, — заявляется в постановлении.

Ограничения установлены до 1 августа.

О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» изменение, изложив в следующей редакции:

«Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)», предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020), Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области»



п о с т а н о в л я ю:

Принять следующие отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 часов 31.03.2020 до 24:00 часов 01.08.2020:

1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) отказаться от посещения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;

3) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

4) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

2. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, пользоваться гигиеническими масками:



1) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;2) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;3) при посещении:аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;

зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

иных общественных мест.

3. Установить, что ограничения, установленные подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования; делегатов и участников съездов (конференций, общих собраний) политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, иных избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области, представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области и иных участников собрания избирателей для формирования предложений по наказам избирателей депутатам законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области, представительных органов муниципальных образований Новосибирской области, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

4. Государственным органам Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, а также иным лицам, на которых не распространяются ограничения в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, соблюдение гражданами (в том числе работниками) масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Травин К.В.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области (Шушаков В.С.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Орлов В.В.) принимать необходимые меры для обеспечения реализации настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Губернатора

Новосибирской области



от 31.03.2020 № 48

Перечень заболеваний, требующих соблюдения

режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.



3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 – N18.5.6. Новообразования из числа2:1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 – C80, C97;2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 – C96, D46.

1 – при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания;

2 – самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).».

А.А. Травников