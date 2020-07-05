Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля

С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет (за три месяца), единовременная выплата 10 тысяч рублей им полагалась на детей от 3 до 16 лет.

С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет

В июле по инициативе президента Владимира Путина все российские семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.

По данным главы государства, в общей сложности данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых растёт около 28 миллионов несовершеннолетних.

С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет (за три месяца), единовременная выплата 10 тысяч рублей им полагалась на детей от 3 до 16 лет. Дополнительная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена вдобавок к этим пособиям всем детям до 16 лет.

Гражданам, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Средства им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Родителям, которые пока не успели оформить пособия, нужно будет подать заявление до 1 октября.

От чего зависит и не зависит выплата

— Дополнительная выплата за июль предоставляется на всех детей, рождённых с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно, сообщают в ПФР. При этом положено пособие только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения дополнительной июльской выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Кому начислят выплату

Получить выплату смогут не только родители детей, но и их усыновители, опекуны и попечители.

Источник: Парламентская газета