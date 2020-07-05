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Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

17:22 05.07.2020, Галина Панчева Фото: читателя Курьер.Среда.Бердск
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Всех их отправили лечиться домой. Медсестра отделения заявляет, что информация о больных «ковидом» умалчивается, чтобы персоналу не платить деньги.

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

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Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

— Я буду говорить от лица всех сотрудников и всех заболевших сотрудников, которые находятся дома. Одна наша сотрудница заболела 25 мая. Легла в отделение 1 июня, 4 июня, когда у нее подтвердился ковид, ее просто заставили написать отказную от лечения в больнице. Температура 39,6, ее выгнали домой, человек отработал 30 лет в отделении, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» медсестра пульмонологии Лариса (имя изменено).

Лариса одна из заболевших сотрудников пульмонологии. Ей поставили диагноз «двухсторонняя пневмония». Результаты теста на коронавирус пока не пришли. Все заболевшие лечились и лечатся дома. На то, что есть страховая выплата, им было сказано, что они заразились на улице, но только не в отделении, утверждает медсестра.

У медсестры пульмонологии болезнь началась с высокой температуры, боли в груди, дышать было тяжело. Она пришла на работу, прокапалась, доработала до конца рабочего дня и поехала на КТ. Результаты показали пневмонию. Лариса надеялась, что ее положат в отделение — хоть как-то защитит своего ребенка от инфекции. Но ее отправили домой. Она пьет лекарства, ставит себе внутримышечные уколы.

-Мы находились в отделении круглосуточно. И субботу, и воскресенье, хотя у меня пятидневка. Никому ничего нельзя доказать. Относятся, как к скоту. Какие мы можем оказать услуги пациентам, обслужить его нормально, если медсестра работает сутки, а то и двое. Все устали. Сейчас две медсестры уже переболели ковидом и вышли работать. Одна сотрудница переболела инфекцией на ногах. Три дня была температура 39. Кое-как добилась, чтобы ей сделали КТ. Когда взяли анализ на антитела, он показал, что она переболела коронавирусом. Другая медсестра тоже только по анализам узнала, что перенесла COVID-19. И тоже ходила с температурой на работу, потому что работать некому. Потом уже ушла на больничный. Они уже вышли работать. Еще одна сотрудница ушла с температурой, но у нее нет пневмонии. Еще неизвестно, есть ли у нее коронавирус.

Медсестра говорит, что не имеет претензий к поликлинике. День в день пришли, взяли мазки.

-В нашем отделении все скрывается. Не говорится правда, сколько лежит пациентов с «ковидом». Что первый контакт с инфицированной пациенткой у нас был 28 мая. Лежала девочка у нас. Она была «ковидная». Ничего никому не сказали. Все ходили просто в масках. Потому что нас уверяли, что у нас нет «ковида». Откуда мы заражаемся, если работаем сутками. Представьте, отработать двое суток, и еще где-то ходить. Да мы приходим и падаем. У всех дети дома. С нами разговаривают так, как будто мы отработанный материал. Никому мы там не нужны.

Лариса вместе с детьми сидят на карантине. Никуда не выходят. Продукты привозят коллеги и вешают на дверную ручку. Стучат. Через несколько минут она выходит и забирает «передачку». Родных у бердчанки нет.

По словам Ларисы, у них хороший медперсонал, они вытащили с того света вместе с бывшей заведующей Любовью Измайловой столько людей. Медсестра называет ее «золотым человеком». Но ей 71 год.

«Ковидные» анализы не клеятся в историю, они приходят на WhatsApp врача, она не говорит медперсоналу, кто с «ковидом», уверяет медсестра пульмонологии.

— Это все скрывается, чтобы не оплачивать деньги по 484. Мы никто их не получаем. Хотя работаем с «ковидом». Мы не знаем, что сделать, чтобы на нас обратили внимание. Не то что мы из-за денег, а из-за отношения. Нам говорят: не нравится, заявление на стол и иди отсюда. Хотя мы все со стажем. Мы все отработали много лет. Нас никто там не держит. Нас никто не слушает.

Всех сотрудников пульмонологии перевели на второй этаж. На четвертом, где они находились ранее, работает «ковидная» бригада. И эти сотрудники получают выплаты от Путина по 484 и 415 приказам, подчеркнула Лариса.

Как говорит Лариса, медперсонал направил жалобу на госуслуги на то, что не получают доплату. Пришел ответ, что оплата вся произведена по 484 и 415 приказам 3 июня. А сотрудники получили кто 1,5 тыс. рублей, кто 700 рублей, а кто-то и вовсе ничего за фактически отработанное время, акцентировала Лариса.

-Представьте, санитарочки возят «ковидных» пациентов. Поступают с высокой температурой, их кладут на 4 этаж. Потом младшая медсестра собирает пациентов с 4 и 2 этажей, садит всех в одну машину и везет на БЭМЗ на КТ. Одна буфетчица кормит все этажи. С этой тележкой едет на второй этаж к выздоравливающим. С этой тележкой поднимается на 4 этаж и кормит «ковидных». Говорят, что все хорошо, нет заболевших сотрудников. Как нет? Мы можем принести эти бумаги. Мы все боимся, но если будут разбирательства, то мы явно это все принесем.

Как пояснила Лариса, все сотрудники работают почти без выходных и бегают на 4 этаж к «ковидным» помогают, так как бригада не справляется. Из «чистого» отделения, как с читают в администрации, поднимаются на 4 этаж и капают «ковидных», там же и находятся. Врач ходит по двум отделениям.

-Но 4 этажу оплачивают за «ковидных», а нам не оплачивают, — отметила Лариса.

Как сообщила медсестра пульмонологии, их коллектив написал жалобу в прокуратуру, чтобы разобрались со всеми наболевшими вопросами.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, напомним, 26 июня ответил на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск», отправленный 22 июня.

— В штате пульмонологического отделения БЦГБ 3 врача, 8 медицинских сестер и 4 санитара, — рассказал на вопрос редакции Константин Хальзов. — Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников нет.

В пульмонологическом отделении БЦГБ, находящемся на улице Попова, 4 этажа, и сотрудники распределяются по ним, следовательно, на 4 этажа приходится 3 врача и 8 сменяющих друг друга медсестер, ведь у них также есть и ночное дежурство. Заведующая пульмонологическим отделением Наталья Блуке отказалась опровергать тот факт, что на данный момент в пульмонологии Бердска находится более 60 человек, и всех их обслуживают всего 3 врача.

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От редакции

Вам пришлось лежать в пульмонологии?

Covid-19, 01 июля 2020 17:46
Все-таки здорово в этом плане было в СССР. - Работали люди и никто не думал о каких-то деньгах. А сейчас в пору капитализма не знаешь кто больше врет.
Аноним, 01 июля 2020 20:25
Неправда, все думали о деньгах в СССР только платили копейки всем и медикам тоже, была уравниловка, и такой заразно болезни как ковид 19 в СССР не было, а этот короновирус косит все категории населения подряд, особенно медиков, они на передовой. Сейчас кто служит в горячих точках в войсках, получает хорошую зарплату за риск быть убитым, а сейчас медики стали одноразовым расходным материалом, от них местное начальство требует самоотдачи, вплоть до смерти, а хорошее жалование назначать и создавать нормальных условий труда не торопится. Удерживаться деньги могут только на местном уровне, разбираться с этим не кому, медики работают не разгибая спины, не досыпая, не доедая, по нескольку суток не бывают дома, не видят своих семей. А если медик заражается ковидом 19,№заболевает болезнью на работе, отправляют лечиться домой, они остаются без лечения и без помощи, кладут в больницу не сразу, а в крайнем случае госпитализируют, когда время для лечения уже упущено, или перед самой смертью, как умерла медсестра из Искитима на днях, 10 дней дома лечилась, а перед смертью в стационар увезли. Другие любые пациенты заставляют вокруг себя прыгать, лечить себя, жалуются во все уровни власти, а медики не имеют право жаловаться никуда, полное бесправие!
Аноним, 01 июля 2020 20:36
Послушай ка оригинал, ты кликуху хоть свою поменял бы на что то более приличное, а то пишешь много всякого бреда, чтобы не зарывался, тебя приходится ставить на место, но от твоей кликухи уже коробит и тошнит, у тебя совсем крыша съехала? Бравируешь своим псевдонимом, ждешь когда к тебе эта зараза прилипнет, тогда ты может изменишь псевдоним?
Рождённый в СССР, 01 июля 2020 20:40
Всё-таки здорово было в СССР, таких вот больных на всю голову комментаторов лечили лоботомией, чтобы они не несли пургу.
Covid-19, 01 июля 2020 21:46
Аноним 20:36
Я же не виноват в том, что ты даже пары слов связать не можешь. Какие бы "факты" нам не преподносили бы в обертке ужаса, свои выводы тоже надо уметь делать. Тем более, у меня есть своя информация по некоторым вопросам.
Аноним, 02 июля 2020 16:55
При СССР отличия были только в том, что не было ковида и не было интернета. Все публикации в газетах проходили через цензуру - ничего лишнего не пройдёт.

А в остальном - всё точно так же. Работа за копейки, смерть на работе и вне её, подписки о неразглашении того, что государству на тебя наплевать, если у тебя проблема - то это твоя проблема. Вот тут описана ситуация 1979-го года, когда в результате халатности вояк пригород Свердловска (Екатеринбурга) заразили сибирской язвой. https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/08/85303-marshal-yazva И - прям как будто КОВИД сейчас! Не сибирская язва, а "сепсис 002", "во всё виноваты алчные колхозники" и враньё-враньё, враньё!... Даже с компенсациями точно так же брили как сейчас.
Covid-19, 02 июля 2020 18:43
Аноним 16:55
Вам, либеральным соросятам, лишь бы охаять Советский Союз. Понятно дело, что это был несчастный случай. Но в СССР точно бы не стали вводить ЧП из-за столь незначительной статистики сезонной вспышки ОРВИ.
Аноним, 03 июля 2020 00:34
Вы covid-19, главное, когда подхватите своего тёзку и когда даже скорая к вам так и не приедет - потому что некуда вас везти - НЕ ЗАБУДЬТЕ в этот момент, что вы будете задыхаться от "сезонного гриппа", а ни от какого не ковида. Ведь ковид - не существует, это провокация алчных заокеанских империалистов.

И в статистику вы даже после смерти не попадёте. Потому что у нас народ - самый здоровый в мире. Умирает строго от сезонной простуды. Точь точь как в вашем любимом СССР! Там тоже ни ядовитые выбросы с заводов не были опасны, ни сибирская язва... И даже рассказывать с экрана о вашем счастье вам будут точно такие же выжившие из ума, но всё так же незаменимые вожди.
Аноним, 01 июля 2020 19:49
Верю медперсонала! Вранье повсеместно, лечения никакого, отношение скотское к персоналу и соответственно пациентам... Просто от того, что медперсонала ничего никому доказать не может. Боритесь за себя и отстаивайте свои права! Главврача Бердской ЦГБ давно пора отстранять от должности. Понимаю, что и министр Хальзов и Дробинская - заложники сложившейся ситуации, но как можно людям в глаза смотреть после всего этого? Бумеранг никто не отменял (министр тому печальный пример, жаль только, что пострадал его брат, человек о смерти которого сожалеет весь Новосибирск, хирург, спасший сотни жизней, врач от бога) Но как говорится, бог всегда забирает лучших, а подлец живут и здравствуют)
Аноним, 01 июля 2020 20:42
Такими вопросами должны заниматься профсоюзы. Где профсоюзы? Обратитесь в Альянс Врачей. Они хотя бы что-то реально делают - https://alyansvrachey.ru/
Аноним, 02 июля 2020 16:50
Кстати самый реальный совет. После обращения к ним федеральное внимание к вам гарантировано.
Аноним, 01 июля 2020 21:14
Рождённый в СССР, лоботомию, чтобы сделать человека дураком делали исключительно в США, а в СССР за такую операцию и за подстрекательство к ней упекли бы лет на 15. Ты что предлагаешь всем врачам лоботомию провести? Но врачи хотя бы пользу людям приносят, но тебе они не нравятся? А ты то кому какую пользу приносишь? Вот по тебе
скорее всего лоботомия плачет.
Аноним, 01 июля 2020 21:31
Медики, молодцы, что не молчите!
Аноним, 01 июля 2020 22:01
Ситуация на самом деле такая.Со скандалом положили в пульмонологию родственника.Всячески медперсонал в приемном покое отговаривал,хотя было направление от доктора.Доктор решил,что пациент нуждается в стационарном лечении,а какая то медсестра из приемного покоя решает за всех,кому лечиться,а кого домой отправить.Сделав КТ до сих пор невозможно забрать результат обследования-молодая тетенька из кабинета,как оказалась врач-не отрываясь от телефона,разговаривает через губу и не выдает результат обследования.Кем некоторые медики себя возомнили.Анализ взяли только сегодня.Мы,все из окружения тоже с температурой и признаками заболевания-про нас никто не хочет слушать.Лежит на 4 этаже среди невыявленных ковидников На самом деле весь персонал работает на последнем издыхании.Не успеваю ничего делать.Термометров на самом деле нет.Приходится ждать часами,потому что их нужно обработать
Аноним, 01 июля 2020 22:54
Хватит ныть, с завтрашнего дня действует новая конституция.Заживём!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поросёнок Пётр, 01 июля 2020 23:14
Согласен! Вот увидите, завтра с утра даже воздух чище станет, медицина станет доступной, берёзки русские перестанут обижать, кошечек-собачек любить, стариков уважать, что там ещё, а тарифы на ЖКХ повысятся.....так, постойте, а разве в поправках что-то было про тарифы?
Аноним, 01 июля 2020 23:23
Парадокс в том, что охают и ахают обо всем этом бардаке самые заядлые путинисты, голосовавшие обеими руками за поправки.
Наталья. Что тут скажешь... Если человек ..., то это надолго, 02 июля 2020 11:52
А знаешь те ли вы, чо в России самая высокая смертность от covid среди медицинского персонала? И не просто в разы, а в16 раз выше средне мировой. Вспомните, как они начинали? Ни масок, ни спецодежды... И это там в Центре. А у нас и сейчас.
Аноним, 02 июля 2020 16:57
Вот завтра и наступило! Всем - радоваться! У ВАС ВСЁ ХОРОШО! )))
Т-Яна, 01 июля 2020 23:10
Кошмар какой то! В наше время пользуются термометрами требующими длительной обработки. Почему нет бесконтактных, которые температуру измеряют практически мгновенно и в обработке не нуждаются? В детских садах и в медкабинете и в группах есть такие термометры, а в стационарах нет. Как так то? Людям направленным в стационар надо брать свой термометр из дома, как предмет первой необходимости.
Инна, 02 июля 2020 11:58
Самые правильные термометры это ртутные! Остальные показывают чушь!! Знаю на верняка сама работаю в медучреждении.
Аноним, 03 июля 2020 00:39
Вы видимо нормальных бесконтактных термометров просто не видели. Вот и показывают они у вас чушь. Даже жаль вас немного. И пациентов ваших - тоже.
Аноним, 01 июля 2020 23:27
НВР:
Да
Аноним, 01 июля 2020 23:29
Эта дробинская вообще не чешится. Думала шариков на микрорайоне в детской больнице навешала после ремонта за федеральные деньги и сиди ножки свешивай да премии себе выписывай. Гнать таких назначенцев нужно в три шеи
Аноним, 03 июля 2020 00:40
Назначенцы - на то они и назначенцы, что вам их назначили, а не вы их выбирали. Значит и выгнать вы их тоже не можете. Они вас самих вперёд всем скопом уволят (что в истории ЦГБ уже было и не раз).
Аноним, 02 июля 2020 07:18
НВР:
Нет
Аноним, 02 июля 2020 07:52
НВР:
Приходилось лежать в ЦГБ.
Впечатления не самые хорошие, скорее плохие.
Убогость, грязь, обшарпанноость, разруха, грубость, нехватка лекарств, оборудования и профессионализма.
Это было там всегда.
Это такая конструкция, куда люди ходят на работу за деньгами, но точно не лечить людей.
Особенно главный врач и министр.
Аноним, 02 июля 2020 10:26
В остальных стационарах тоже лежат ковидные, только официально диагноз не ставят, следовательно нет положенных мер по сан. эпид. режиму, лежат в общих палатах. На безопасность пациентов и мед. персонала всем абсолютно плевать! Нет ковидных = нет доплат и необходимых мер по безопасности.
Аноним, 02 июля 2020 18:44
бред
Аноним, 02 июля 2020 20:11
Это не бред, а ситуация давно такая, с мая месяца во все отделениях без исключения, например, все кто находился с мая на июнь в кардио, все поступают с Covid ом, когда был приказ отменить плановые операции письменный, а устно неофициально выполняйте план, а то зарплату снизим, о выплатах вообще разговор короткий был: мы не перепроливированы, доплат нет и не будет. А люди есть кто получает, но они были на Пушкино изоляторе в начале с бессимптомниками а теперь в пульмо, купила Администрация на весь корпус 4 кислородный концентратор и думают этого достаточно, очень смешно, если больной с пневмонии попал на кислород то он минимум неделю в лучшем случае будет его потреблять, а остальные, нет нам важно план выполнять, нет чтобы реально ситуацию с количеством больных доложить, тогда бы как нибудь и ситуация изменилась, а в приказе от 22 июня: 10 коек в изоляторе и 3 койки в реанимации, и внимание вопрос на более 100 тыс населения этого хватит? . А остальные где заражённые? В Новосибе, Искитим, Линева мест нет, нас не берут, где остальные. Барабанная дробь:лежат рядом с неинфицированными и это может быть в любом отделении, также хирургия (ходите жители на плановые операции это важно же, подумаешь прооперируешься, выспишься и дова вуаля и пневмония, и вопрос где же я заразился? А если подумать можно и догадаться), инфекция, кардио, инсультное, терапевтическом, реанимация,а может просто придёшь в приёмный покой хирургического корпуса а мимо тебя везут зараженного на МСКТ ОГК или Рентген ОГК( так как негласный приказ нач меда делать меньше томограмм лёгких) и вот и в геометрической прогрессии и получается у нас в городе пневмоний. Более 60 в пульмо, более 100 на участках дома, а ещё сколько у кого не появились жалобы. Вот и математика проста, ходите жители города и их родственники, контактные, которые сидят дома в администрацию больницы и белый дом, как говорится. Так как вранье ни кто не следит за контактными с зараженными и ни кто их не обследует. Может если кто-то и заразиться из начальства тогда и появится результат бунта народа
Аноним, 02 июля 2020 23:58
На мой взгляд больница нуждается в серьёзной и большой проверке, которую должен провести росздравнадзоз прежде всего. Заявление по проведению проверки может подать любой гражданин, хотя бы тот, кто написал предыдущий пост, чувствуется, когда читаешь, человек знает глубину вопросов. Может группа лиц обратиться в надзорный орган, чётко предоставив факты нарушений работы медицинской организации, может и редакция данной газеты "Курьер среда" взять на себя такую задачу, те вопросы, которые сформулировал президенту Путину. В.В., можно вполне адресовать в территориальный орган Росздравнадзора.
Здоровый образ жизни, 02 июля 2020 11:17
КТО?
КТО, конкретно, эти загадочные - "отправляют домой", "не платят денег", "относятся как к скоту"?
Пока вы не укажете их фамилии, все эти газетные стенания - пустое сотрясение эфира.
Covid-19, 02 июля 2020 18:49
Весь ключевой смысл в этих статьях - нехватка спецсредств и привлечение к лечению пациентов с т.н. "ковид" лиц, к этому не подготовленных и не подписавших спецконтракт.
Аноним, 02 июля 2020 17:58
Медики, голосуйте и дальше за своего путина
Катеринка, 02 июля 2020 21:41
Да что ж вы крутите одну и ту же пластинку про Путина. Здравых людей больше в разы, поймите. Вас - ничтожно мало, слава Богу.
А то, что происходит на местах - это беспредел, которым правят "корольки", которых мы сами и выбираем.
Молчать нельзя! А бумеранг... Он есть.
Аноним, 02 июля 2020 22:30
Да вы откройте глаза-то - если фальсифицируют голоса на выборах, это не означает, что "их там нет")) Молчать нельзя, правильно вы говорите!
Аноним, 03 июля 2020 22:42
На голосование заставляют ходить, все отмазываются как могут. А вот наше старше поколение, которое уже давно на пенсии голосуют "за" им мозги помыли конкретно, не переубедить! Хоть на маленько бы свою голову включили и открыли глаза пошире и подумали бы о будущем своих детей и внуков
Аноним, 02 июля 2020 19:51
НВР:
Кроме роддома, нигде не лежала. После этого никакого уважения к медикам не испытываю
Катеринка, 02 июля 2020 21:25
Говорить за всех в подобном ключе и нельзя, и как-то не по-взрослому. Достойные представители этой профессии есть и за это им огромное спасибо и уважение. Быть врачом нелегко. Рассуждать всегда просто, говорить гадости - особенно. В это нелегкое время хочется поддержать наших спасителей. Стараются как могут.
Аноним, 02 июля 2020 20:14
У меня была ситуация- я заболела, лечилась дома, участковая ничего не назначила? Пила сама амиксин, через неделю сделала КТ/ пневмония. Участковая отказалась назначать лечение, отправила на Попова. На Попова вышла дежурная врач и геирпзговаривпя со мной, не посмотрев мой снимок- сказала- вызываю скорую и езжайте в больницу. На мой вопрос- почему сразу в больницу, назначьте лечение- сказала- не поедете- вас потеряют. Врач даже не посмотрел снимок, не говоря уже о пациенте!!! Такое отношение мне тоже не понятно!!!! Вы пишете что работаете- не спорю, но ко мне отнеслись ужасно!!!! В многие я обратилась к знакомому врачу, который посмотрел снимок и назначил лечение дома. Звонил, узнавал о самочувствии. Все закончилось хорошо. Но отношение «врача» на Попова- я не забуду. Таким горе»врачам» я тоже бы доплату не делала. НВР:
Аноним, 03 июля 2020 00:01
Меня в прошлом году с температурой 40 возили по всем корпусам, никто не хотел себе забирать.
Когда в пять все врачи ушли, меня скинули в инфекционный бокс с выбитыми стеклами.
Дело было вечером в пятницу.
Врач пришел в понедельник.
Аноним, 02 июля 2020 23:43
А что вы хотите? Вы не назвали ни одной фамилии. Так с вами и будет дальше!!! Пока вы не научитесь говорить фамилии виновных - вы так и будете скотом.
Аноним, 03 июля 2020 22:36
Да все знают фамилию Аллы. ДРОБИНСКАЯ. только пикнешь не анонимно и все прощай работа! А если я не хочу уходить из медицины? А если мне нравится помогать людям? Только при таком отношении начальства и дефиците кадров, в следствии чего большая нагрузка это делать сложно, да и препоратов необходимых бывает нет в наличии, из-за чего уровень оказанной помощи становится ниже.
Федор Барамыкин, 03 июля 2020 01:11
А что вы сделали что бы стало лучше? продолжаете выходить на работу после того как вас как скот используют?!!! Терпите !!! Стандартная отмазка у всех ой ну у нас дети же их кормить надо ! Тогда терпите и не жалуйтесь раз ничего делать не хотите как единый коллектив , и такое же наследие ждет ваших детей !Только между собой можем грызться а как до дела то в кусты
Аноним, 03 июля 2020 16:43
для начала - они начали говорить! а это уже неплохо
Аноним, 04 июля 2020 07:48
Лежала 3 раза в пульмонологии и в те годы СССР, ужас, ничего не меняется особенно отношение медсестры (не помню ФИО , но рыжая в очках) ко всем относилась как к живому материалу, все делала грубо, на всех кричала, никогда во время процедуры не делала. Врачам жаловались, но работать некому и приходится мириться.Это было 8 лет назад , а ощущения такие по отзывам, что только сейчас.
Аноним, 04 июля 2020 15:41
Меня поразило, что как указано в статье газеты:млачшая медсестра возит в одной машине несколько человек в хирургический корпус на КТ...
При этом перевозится несколько больных, среди которых могут быть ковидные и больные с другими болезнями.
Транспортировкой ковидных больных хотя бы на обследование должна заниматься исключительно специализированная ковидная бригада в противочумном костюмах, при чем перевозить можно
только по 1 пациенту. А у нас в пульмонологии эта машина обрабатывается после ковидным больных? И для каких других ещё целей используется этот транспорт?

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БердскФото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города-курорта Бердска и Искитимского района 3
18:30 05-07-2020
Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города-курорта Бердска и Искитимского района
БердскНовые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID-19 3
18:29 05-07-2020
Новые автомобили скорой помощи с ИВЛ высланы в Бердск для борьбы с COVID-19
БердскОборудование и средства защиты от COVID-19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона 12
18:25 05-07-2020
Оборудование и средства защиты от COVID-19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
Розыск: 4 сутки без вести пропал подросток-аутист Олег Иванов в поле Новосибирска. СК возбудил дело
18:22 05-07-2020
Розыск: 4 сутки без вести пропал подросток-аутист Олег Иванов в поле Новосибирска. СК возбудил дело
Адреналин рыбалки: поймал сазана весом 6,3 кг в Боровом житель Новосибирска
18:16 05-07-2020
Адреналин рыбалки: поймал сазана весом 6,3 кг в Боровом житель Новосибирска
Ночь ужасов: Шторм повалил сосны на палатки: один человек погиб, 5 травмированы, уничтожены 20 автомобилей 5 июля под Красноярском
18:00 05-07-2020
Ночь ужасов: Шторм повалил сосны на палатки: один человек погиб, 5 травмированы, уничтожены 20 автомобилей 5 июля под Красноярском