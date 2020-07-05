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Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

17:21 05.07.2020, Алиса Ершова Фото: Виктора Матвеева
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Все факты, изложенные в публикации «Курьер. Среда. Бердск» будут проверены, им будет дана оценка, и на этом основании будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Прокуратура начала проверку по факту публикаций «Курьер. Среда. Бердск». Фотография. сделанная пациентом пульмонологии
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

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По факту публикации истории медсестры, рассказавшей о недостатке градусников в больнице, отсутствии выплат и средств индивидуальной защиты, началась проверка, сообщил 3 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» начальник пресс-службы прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

— Прокуратура Бердска начала проверку по факту публикации истории медсестры. Проверка была начата 2 июля, вчера. Общий срок проверки — 30 дней. Все факты, изложенные в публикации, в статье, будут проверены, им будет дана оценка, и на этом основании будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказал Дмитрий Лямкин.

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска. Узнав об ужасах лечения, редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила письмо в Минздрав России и Новосибирской области, президенту Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Общероссийский народный фронт. В результате публикаций ситуация уже сдвинулась – бердская прокуратура начала проверку.

Официальный ответ Минздрава Новосибирской области по публикациям о ситуации в пульмонологии ЦГБ Бердска

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От редакции

Как вы думаете, что выяснит прокуратура?

Евгений, 03 июля 2020 12:33
НВР:
Нареканий и нарушений скорее всего не будет со стороны персонала, но вот, что очень важно, будут указания на недостаток средств и необходимость финансирования. С такими документами уже можно просить денег в Минздраве НСО. Плохо только, что процесс этот небыстрый и немедленных улучшений не произойдет.
Аноним, 03 июля 2020 12:33
НВР:
Хотелось, чтобы правду.
Аноним, 03 июля 2020 12:35
НВР:выяснит,что где то на складе всё есть,а дураки больные и медперсонал не пользуются ничем.
Аноним, 03 июля 2020 13:02
как всегда факты не подтвердятся и у нас как всегда виноваты пациенты.Тоже могу дать показания по поводу домашнег лечения.С высокой температурой заставляют идти на прием к терапевту и сидеть часами под дверью.Анализа не дождешься,чтобы взяли
Аноним, 03 июля 2020 13:09
НВР:
Выяснится, что все превосходно, факты, естественно, не подтвердятся. Разве бывает иначе?
Елена, 03 июля 2020 13:17
НВР:
Затрудняюсь ответить. При отсутствии открытости информации о заболевших в области,возможно и ничего не найдут.ведь понятно,что не может ежедневно заболевать одинаковое количество людей. Многим заболевшим и тесты не делают.
Аноним, 03 июля 2020 14:10
А я надеюсь, что рещул тат будет и виновных во всем этом беспредел найдут и они понесут ответственность! Хорошо бы ещё финансовую и налоговую дисциплины проверить БЦГБ. Думаю много интересного накопают. Это прямо клоака какая-то...! Почему в городе нет ни условий для лечения, ни лекарств, ни средств защиты для медперсонала, почему выплаты положенные за работу с ковидниками не выплачивают? Скоро народ бунт устроит, типа перекрытия дороги на въезде в Бердск, может тогда наши власти шевелиться начнут, а не штаны протирать в креслах за свои бешеные зарплаты!?
Аноним, 04 июля 2020 00:51
Надеяться нужно напрактиковался показывает обратное Я бы назвал это анархией в масштабах государства Нет пресловутой вертикали власти Местные чиновники чутко следят за реакцией вышестоящих и так вверх по цепочке Ана самом верху не до проблем на местах Они заняты распиловщик остатков По этому имеем то что имеем
Аноним, 03 июля 2020 14:39
Люди в основном анонимно рассказывают о том чего натерпелись. А было бы эффективнее если бы эти люди по телевизору в новостях в прямом эфире в день по одному рассказывали как это все происходило. Вот тогда дело бы точно сдвинулось с мёртвой точки. Общественный резонанс может творить чудеса! А так сейчас стандартными размытыми формулировками ответят на запрос курьера и досвидос.
Аноним, 03 июля 2020 15:24
Понятно, что люди боятся но если прокуратура попросит может и дадут показания, тем более, что их координаты в редакции есть. Эту систему сложно переломить, но пытаться надо! Мы потому и дожили до такого "качества" бесплатной медицины, что привыкли все терпеть и молча проглатывать! Уважать себя пора начинать!
Covid-19, 03 июля 2020 21:44
Аноним 14:39
Это сложный вопрос.
Медработники вряд ли откажутся от анонимности, во-первых - из-за боязни преследования от начальства; во-вторых - уже достаточно возбуждено уголовных дел на врачей типа за "фейки" о положении в их учреждениях. Сами понимаете, что суд чаще всего принимает решение в пользу вышестоящего начальства.
Аноним, 04 июля 2020 00:57
Боятся люди Запуганы А теперь ещё за новую конституцию проголосовали Сейчас у власти ещё больше карающих прав Как же наш народ любит дубину
Аноним, 03 июля 2020 14:43
Я пару месяцев назад писала жалобу в минздрав нсо, через месяц позвонила врач, извинилась. Мы все обсудили. Вроде как бы договорились, как в будущем решать такие проблемы. А потом мне пришел письменный Ответ, в котором такая лабуда написана. Как будто вообще не про мою ситуацию.
Аноним, 03 июля 2020 15:28
НВР:
Фейк
Аноним, 03 июля 2020 15:34
НВР:
Что всё в порядке, нарушений не установлено
Юрий Иванов, 03 июля 2020 15:54
Администрация Бердской центральной городской больницы написала заявление в Прокуратуру Бердска и Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу по факту публикации в СМИ недостоверной информации о ситуации в лечебном учреждении.
Не соответствует действительности заявление, что персонал пульмонологического отделения не получает выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Все положенные по постановлениям Правительства РФ надбавки будут выплачены с зарплатой за июнь. Недостоверна информация о заболевании коронавирусом медперсонала пульмонологического отделения. До настоящего времени не зафиксировано ни одного подтвержденного случая.
Средства индивидуальной защиты в Бердской больнице имеются в достаточном количестве. На 3 июля в наличии 624 комплекта инфекциониста, 76000 одноразовых масок, 100 респираторов, 1200 одноразовых халатов, 2300 медицинских перчаток. СИЗ больница закупает самостоятельно и получает из резерва министерства здравоохранения Новосибирской области в необходимых объемах.
Также не соответствует действительности информация о нехватке медикаментов. В Бердской центральной городской больнице имеются все необходимые лекарственных препараты для лечения COVID-19.
СМИ перед публикацией не обращались за комментариями к руководству лечебного учреждения или в Минздрав Новосибирской области. Сотрудники больницы с жалобами в министерство здравоохранения региона не обращались.
Аноним, 03 июля 2020 16:12
Иванов! Какие "все необходимые лекарственных препараты для лечения COVID-19", что есть в Бердской больнице? Раскройте секреты про залежи лекарственных препаратов! Народ прямо прямо лопнет от гордости за родной Бердск.
Анна, 03 июля 2020 16:24
Получается кто работает в очаге лгут? И пациенты лгут, вот выдумщики! Уже как-то не очень хочется смеяться.
Балыбин Евгений, 03 июля 2020 16:57
Здравствуйте, Алла Николаевна!
Аноним, 03 июля 2020 20:34
И средства защиты нашлись сразу. Интересно, где их складируют, если в отделение не поступали?
Аноним, 04 июля 2020 00:58
Ложь!
Raven, 04 июля 2020 11:50
Юрия Иванова привлечь по статье за создание фейковых постов в соцсетях!!!!!!
Аноним, 03 июля 2020 16:27
Уважаемый Юрий самому не смешно что вы написали прямо все есть кто в пульмонологии работает тот всю правду знает и ваши слова просто треп одни хотя бы сутки поработате там и вы подругому скажите или вы явно из администрации больницы Вы в курсе сколько медсестер на 2этажа работает там жалко больных и персоонал проверкунадо делать неожиданно а не когда администрация все замнет тогда будет толк
Гостья, 03 июля 2020 16:35
Там от одной баланды боты завернёшь. Не говорю уже об усиленном питании больных в данном отделении. В ноябре лежала в хирургии. После операции должен быть 5 стол. В итоге каша на воде 3 раза в день вместо 5-разового питания, никаких овощей вообще!
Аноним, 03 июля 2020 21:23
На обед там всегда первое и второе есть
Аноним, 04 июля 2020 01:01
На зоне то же 3 раза вдень кормят и такой же баландой вся страна стала одной большой зоной
Аноним, 03 июля 2020 16:37
НВР:
Прокуратура Бердска звучит только строго, а по факту на очевидное и явное глаза закроют и дадут официальный ответ, что люди снова параноей страдают и всё в городе отлично. Зря только их бедных дёрнули. Только воду мутить. Не верю, что они способны там что-то найти и раскопать. Если на чистоту то в БЦГБ бардак, но почему - то видят это только простые смертные...
Аноним, 03 июля 2020 17:45
НВР:
Будет тишь и гладь
Аноним, 03 июля 2020 18:44
Да все они там друг друга прикрывают. Вот если бы отдельно какого-то то врача заклевать так это проще пареной репы. А тут налицо огромное недофинансирование конкретного города да и думаю области. А это проблема глобальная. Так что отпишется прокурор мол так и так как бы что то там конечно не очень, но как бы в целом более менее. Половцов, печенегов не обнаружили
Аноним, 04 июля 2020 01:08
Деньги есть только на Москву Был там недавно Они до сих пор напуганы от нас приезжих шарахаются даже если ты в маске на расстояние ближе 1,5 м не подпускают и постоянно твердят о том как им тяжело При этом им совсем безразлично то что происходит в остальной России В общем верно говорят что для москвичей Россия заканчивается за МКАД Они сами это не отрицают
Аноним, 03 июля 2020 18:47
НВР:
Ничего
Анна автоледи, 03 июля 2020 20:16
И чего они там "натерпелись"? У меня знакомая там лежит, сегодня по телефону разговаривала, все нормально, уколы ставят, капельницы, кормят. Постель чистая. А что еще надо-то? Провокаторы какие-то пишут, необоснованно жалуются!
Аноним, 03 июля 2020 21:26
А проблем с персоналом нет?
Аноним, 04 июля 2020 00:41
У меня мама там лежит, гепарин сами доставали, противовирусное сначало давали, потом сказали менять нужно, но у нас другого нет идите покупайте
Аноним, 03 июля 2020 20:44
Вместо того, чтобы говорить правду, администрация больницы говорит, что у них всё в порядке и всего с избытком. Так кто же будет финансировать, если всё прекрасно. Или администрация ворует? Всё у них есть, а в больнице нет. Что-то меня Юрий Иванов запутал. Или его сообщение просто фейк.
Гость, 05 июля 2020 12:39
В ЦГБ долги перед поставщиками, опять не в один месяц. Дробинская только пишет, что все хорошо, пуская пыль в глаза. Тут нормальная проверка нужна, не "новичком-прокурором" только что пришедшим, а уже "зубастым", сколько у них принято новых людей, на новые ставки, введенные новым глав врачом? Развалить последнее и уйти на повышение, отсидевшись на этой должности? в чем задача ее прихода? Ситуация сейчас критическая и требует решений.
Аноним, 03 июля 2020 20:51
НВР:
Когда были статьи, что лес вырубают у нас, то что ответила прокуратура? Что-то аналогичное и здесь будет. Проверки нужны федеральные, на местах всё обычно замалчивается. То ли боятся, то ли дружат все.
Аноним, 04 июля 2020 01:10
Говорю же анархия в стране
Аноним, 03 июля 2020 20:55
Наказать по всей строгости закона . Посадить всех врачей на 15 лет строгого режима и штрафа наложить в размере 200 тысяч на каждого врача выплаты . Уже вся страна знает . И сменить главу города Бердска за беспорядок больницы . В.В. Путин примет меры в ближайшие дни над больницей города Бердска . Уважаемые бердчаны что творится в вашем городе срочно докладывать в Москву .
Евгений, 03 июля 2020 21:23
Прям улыбнуло. И как потом дальше жить будем?
Аноним, 03 июля 2020 21:30
А врачи здесь причём??? Не администрацию, да Аллочку Дробинскую ли надо наказывать?
Аноним, 04 июля 2020 01:13
Или бот или идеалист не переболевший КОвид Не перестаю удивляться
Аноним, 03 июля 2020 21:34
Ложь, одна ложь
Николай, 03 июля 2020 22:02
Очень хотелось бы правды.
Но может и получится так, по установке сверху и "обычной" практике по стране: Всё есть, всего хватает, выплаты начисляются. А медсестра врёт, пациенты врут, СМИ врут. А в министерстве здравоохранения кристально честные.
Сам лично общался с персоналом ковид госпиталя на базе первой городской 8 корпус. Они знатно поржали, когда предложил им попросить у министерства поддержки. Сказав мне в ответ, что никто к пандемии не готовился. Надеялись на авось. Все сделали по быстрому. Вот и результат. По Бердску, думаю, ситуация точно как сказала медсестра и пациенты.
Аноним, 03 июля 2020 22:18
НВР:
А они будут что-то выяснять??? Вы что, и правда в это верите??? Экие вы наивные. Но в прошлом году довелось побывать в приемном покое при поликлинике №2 на Боровой. Там фильмы ужасов хорошо снимать. Все в стиле жанра - мрачно, убого, разрушено. Эдакий символ разрушенной медицины.
Аноним, 04 июля 2020 01:19
Вот вот а вы за Путина А ведь за 20 лет у руля обязан был что то сделать а не только трещать о социальной направленности внутренней политики Вы его вознесли а сейчас поддержали вот и огребайте теперь по полной Нечего ныть реслинг бог ума не дал. Терпите
Аноним, 04 июля 2020 10:18
НВР:
Накажут санитарку
Наталья, 04 июля 2020 10:20
Накажут и обвинят во всем санитарку
Аноним, 04 июля 2020 10:48
НВР:
Выяснят что в Бердской больнице лучшие врачи и лучшая в мире медицина. Пусть зайдут в 11 больницу НОВОСИБИРСКА и дадут еще одну медаль АКСЕНОВОЙ, за то что не борются за жизнь Новосибирцев и смертность по России на 1 месте в Новосибирске. Они потом разбираются комиссионно над каждой смертью, а не до того , чтобы не умер сделать всё.
Александр, 04 июля 2020 11:04
Бердские поликлиники и больницы это наследство от СССР, доведенное до ужасающего состояния. И всю эту шелупонь не переделаешь и не перевоспитаешь. Сгнило все,что бесплатно. Естественный отбор в волчьей стае.

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