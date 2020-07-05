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Умирала от температуры: Еле живую после пневмонии выписали с больничного пациентку ЦГБ Бердска

19:49 05.07.2020, Галина Панчева Фото: publicdomainpictures.net
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Болезнь у бердчанки ушла — показали снимки. Несмотря на слабость ее выписали. Тест на коронавирус так и не сделали.

Умирала от температуры: Еле живую после пневмонии выписали с больничного пациентку ЦГБ Бердска
Врач сказала пациентке, что та еще долго будет испытывать слабость после перенесенной болезни
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Умирала от температуры: Еле живую после пневмонии выписали с больничного пациентку ЦГБ Бердска

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Догуливает отпуск, чтобы прийти в себя после перенесенной пневмонии жительница Бердска Елена Александровна. С больничного ее выписали несмотря на ее слабое состояние.

— Состояние у меня не очень, а врач мне сказал, мол, что вы хотели, будет еще слабость, набирайтесь дома сил. Хотя с завтрашнего дня должна приступить к работе. Но получилось, что я была в отпуске, когда пошла на больничный. Отпуск продлили. Мне теперь 13 июля на работу выходить. Тест на коронавирус так и не сделали. Мне еще ставят аритмию, спросила , можно ли мне хотя бы для себя сделать ЭКГ. Доктор ответила, что только по показаниям. Все только по показаниям — по каким, непонятно. Так что меня выписали. Весело. Мне все еще плохо. Я иду и возле каждой лавочки останавливаюсь. А мне врач говорит, что слабость еще долго будет, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 2 июля Елена.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 40-летняя бердчанка Елена Александровна восемь дней пролежала с температурой 38, прежде чем у нее нашли признаки пневмонии и начали лечить от нее. В самом начале ей поставили диагноз «трахеит». Назначенные врачом антибиотики не помогали. Бердчанка настояла на том, чтобы ей сделали анализы крови и мочи. Они не показали никаких отклонений. На приеме у терапевта ей назначили сделать снимок легких, который показал бронхит. Лечение продолжили, но оно не помогало. В итоге, врач при очередном осмотре сказала, что у пациентки бронхит перерос в пневмонию. Назначила новое лечение. Елене стало лучше. Бердчанка была удивлена, что при ее заболевании, когда бушует «ковид», никто не взял тест на инфекцию. После усиленного курса уколов, бердчанка сделал повторный снимок — пневмония ушла. Но осталась очень сильная слабость.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, всем пациентам с пневмонией при подтвержденном диагнозе берется мазок на коронавирусную инфекцию.
Алла Николаевна отметила, что данные вопросы нужно решать через медицинская часть. Все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, осматриваются врачом и выставляется диагноз.

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От редакции

Вам приходилось долечиваться после больничного?

Аноним, 03 июля 2020 17:33
Я как думаю, что Алле Николаевне сказали, что если заболеваемость не будет укладываться в статистику, то с вещами на выход.
аноним, 03 июля 2020 20:15
Почему необходимо у врачей выпрашивать направление на анализы?Ставить диагнозы они мягко говоря плохо умеют,хоть по анализам ориентировались бы!
Аноним, 03 июля 2020 18:25
И после всех фактов Администрация больницы еще пытается себя оправдать,направляя заявления в прокуратуру о недостоверных сведениях в СМИ? Бессовестные!
Аноним, 03 июля 2020 19:00
Слабость на самом деле от применения антибиотиков, которые убивают все живое в организме. Это у всех так бывает после антибиотикотерапии.
Raven, 04 июля 2020 11:24
бывало кучами антибиотики принимал и чувствовал себя нормально, без каких либо слабостей
Аноним, 05 июля 2020 22:14
Ваша неправда! Меня лично только антибиотики и избавили от слабости - притушили скрытую инфекцию, которая давала интоксикацию.
Аноним, 03 июля 2020 19:34
Вот вам и главврач со столицы Сибирской. А сколько дифирамб ей пели по началу, а по факту такой же безинициативный назначенец как на площади
Аноним, 03 июля 2020 20:27
Наверно если всех начнут тестить статистика скакнёт вверх и многие по шапочке получат. Поэтому и не хотят тестить
Аноним, 05 июля 2020 22:15
А как же мы тогда проиграем в международном плане - все вранье раскроется, которому так удивляются в ВОЗ говоря о России и коронавирусе.
Аноним, 03 июля 2020 22:20
По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, всем пациентам с пневмонией при подтвержденном диагнозе берется мазок на коронавирусную инфекцию.

_________________
Почему к нам присылают из Новосибирска людей, которые умеют врать? А честные чиновники бывают?
Аноним, 03 июля 2020 22:53
Наверно нет. Я таких не встречала. Как только человек получил тёплое и доходное местечко чиновника то заражается вирусом изворотливости и вранья
Аноним, 04 июля 2020 11:17
Уже вторую неделю теипература.Раньше когда болела тоже было с температурой,но как то с невысокой.А в этот раз свыше 39.Сознание какое то помутненное.Вызываю врача на домПридут послушают и ушли.Только вчера пришедшая доктор выписала антибиотики.к вечеру стало еще хуже.Вызвали скорую.Приехала замечательная доктор-сказала собираться.Я ей сказала,что был вызов терапевта на дом и она сказала нужно делать КТ.Но через поликлинику этого сделать нельзя Только через скорую Врач со скорой сказала,что напрямую на КТ теперь скарая не возит.Только через пульмонологию Вот представляете с высченной температурой повезли в пульмонологию,там правда доктор написала направление.На этой же скорой поехали на БЭМЗ.Девочки работающие там быстро все сделали и тут же отдали описание.Сказали идти к терапевту,вернее вызывать на дом.Представляете,мне взрослой тетке стыдно вызывать врача.Бедные доктора-они ни чем не защищены.Просила сделать тест-сказали за гранью фантастики.В Бердске даже докторам не делают,а вы,челядь перебьетесь.Предложили сделать платно,но только после того,когда исчезнут признаки заболевания.Тест я конечно сделаю,но заплатит за негогордская больница.Только бы немножечко легче стало.Готова встретиться с корреспондентами и рассказать,как у нас все происходит на самом деле.ДЖоктор,пришедшая в пятницу спросила,почему не сделали обследования раньше,потому что к этому были все показания плюс сахарный диабет.Так что ребята,очень весело у нас болеть.Уже не единожды добрым словом вспомнили Краморова.А эта тетенька-это низшее из тех,кто был в Бердске
Аноним, 05 июля 2020 22:17
Может Курьеру петицию составить, чтобы выгнали эту Дробинскую ??
Аноним, 05 июля 2020 23:13
Точно.
Еще попросить тех, кто ее нахваливал, - по месту предыдущей работы - как отличного специалиста - написать Путину требование вернуть ее обратно на старое место, где ее все любят, а не ненавидят, как мы тут в Берсдке.
Ксю, 05 июля 2020 20:51
НВР:
Похожая история была 1.5 года назад, когда лежала с дочерью с пневмонией. Выписали с температурой и хрипами, сказав, что это остаточные явления, долечивались ещё неделю потом у педиатора, после этого ребенок ещё месяц был на домашнем оздоровлении.
Аноним, 05 июля 2020 22:50
В 1год и 7 месяцев мой ребёнок пошёл в детсад. Неделя в саду, неделя на больничном, и так полгода. Однажды уже в конце мая поднялась температура 39,были выходные, а в понедельник побежали в поликлинику, врач сразу попросила покашлять, взяли кровь и через час сказала, что это пневмония. Дочь в 2 года одна лежала в больнице ровно 21 день. Но никто не сказал, что после болезни нужно встать на учёт и наблюдаться ещё 2 года у врача фтизиатора. Прошло уже 34 года, но лечение от пневмонии осталось таким же, лишь названия антибиотиков поменялось, а на учёт к врачу фтизиатора не ставят для профилактики ни детей ни взрослых(папа тоже в возрасте 85 лет переболел)
Аноним, 05 июля 2020 22:44
НВР:
Да,дома была ещё две недели после пневмонии в январе.Огромное спасибо лечащему врачу: пневмонию лечила дома,несмотря на неоднократные предложения лечь в больницу.У меня маленький ребёнок. "Лорпрактика" в Бердске в очередной раз говорит о том, что мы не зря платим деньги:до этого два раза вызывала скорую:хрипы есть,но это бронхит.Температура была 39.Неделю.Всё равно бронхит.При первом приёме у терапевта стало ясно,что надо срочно идти на рентген: хрипы в обоих лёгких.

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