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Невеста в платье цвета пыльной розы вышла замуж в пандемию коронавируса в Бердске. Cмотрите видео

19:40 05.07.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Любовь живет, коронавирус не живет, заявил жених. А мама невесты считает, что женщина должна готовить, стирать, создавать домашний уют.

Невеста в платье цвета пыльной розы вышла замуж в пандемию коронавируса в Бердске. Cмотрите видео
Настя и Антон Шашковы поженились в пандемию коронавируса

Настя и Антон познакомились в соцсетях. Молодой человек настойчиво ухаживал. Дарил цветы, шоколадки, розы, украшения. Девушка выходит замуж 3 июля в платье цвета пыльной розы, жених под стать невесте в рубашке такого же цвета. Настя расстроилась, что из-за коронавируса не поехали в свадебное путешествие.

По словам мамы невесты, из-за пандемии пригласили ограниченное число гостей. Планировали 30, пригласили 16.
— Я чувствую волнение и счастлива, что дочка выходит замуж. Желаю молодоженам здоровья, любви,счастья, детишек. Чтобы прожить вместе счастливую жизнь, нужно любить друг друга. Женщина должна готовить, стирать, создавать домашний уют. Настя у меня умница все умеет,- рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Нина Прилепкина.

Любовь живет, коронавирус не живет, заявил жених.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Любовь сильнее коронавируса?

Аноним, 03 июля 2020 17:01
любовь приходит и уходит. А кушать хочется всегда.
Аноним, 03 июля 2020 22:51
Ведь когда-то и красивым,
Ведь когда-то и красивым,
И таким, как ты, красивым,
Нужно замуж выходить!
Аноним, 03 июля 2020 22:57
Умная мама, таких сейчас мало! В основном просто пересадивпют со своей шеи на чужую, ничему не научив и ни к чему не приучив своих дочерей, которые, кроме слова дай, ничего не знают!

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