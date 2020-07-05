Невеста в платье цвета пыльной розы вышла замуж в пандемию коронавируса в Бердске. Cмотрите видео

Настя и Антон Шашковы поженились в пандемию коронавируса

Настя и Антон познакомились в соцсетях. Молодой человек настойчиво ухаживал. Дарил цветы, шоколадки, розы, украшения. Девушка выходит замуж 3 июля в платье цвета пыльной розы, жених под стать невесте в рубашке такого же цвета. Настя расстроилась, что из-за коронавируса не поехали в свадебное путешествие.

По словам мамы невесты, из-за пандемии пригласили ограниченное число гостей. Планировали 30, пригласили 16.

— Я чувствую волнение и счастлива, что дочка выходит замуж. Желаю молодоженам здоровья, любви,счастья, детишек. Чтобы прожить вместе счастливую жизнь, нужно любить друг друга. Женщина должна готовить, стирать, создавать домашний уют. Настя у меня умница все умеет,- рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Нина Прилепкина.

Любовь живет, коронавирус не живет, заявил жених.

Автор видео Елена Белоусова