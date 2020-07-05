Обижаться — привычка из детства: Обида съедает меня изнутри, отравляет мою душу и окружающих. Как не обижаться? Рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Нам кажется, что нас подводят, а второй человек часто про это может и не знать. Если вы не ожидаете, вас трудно задеть эмоционально, подчеркнул психотерапевт.

Обида может разрушить отношения

Бывает, что нас задевают простые вещи. Нас мучает обида и это осложняет общение с близкими людьми. Это постоянное чувство съедает нас изнутри, портит отношения, отравляет самого человека и окружающих. Как не обижаться и жить полной жизнью? На этот вопрос ответил врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Обида — это реакция человека на несправедливо причинённое огорчение, оскорбление, негативные эмоции. Возникает она вследствие нестыковки ожиданий о должном поведении обидчика с тем, как он себя вёл в действительности, — рассказал Иващенко.

Из самого понятия мы можем сделать вывод, что можно делать что бы не обижаться. Перестать ждать. Это не так просто как кажется, однако очень сильно снижает накал страстей в отношениях, отметил врач.

— Нам кажется, что нас подводят, а второй человек часто про это может и не знать или забыть. Если вы не ожидаете, вас трудно задеть эмоционально, — подчеркнул психотерапевт.

Рекомендации:

— Участвуйте в отношениях. Если есть что-то что вам действительно важно, не стесняйтесь про это говорить/спрашивать/звонить. Стоит подчеркивать в разговоре, что то, о чем вы говорите, для вас действительно важно (и это должно быть правдой).

— По настоящему бережно относитесь к близкому человеку. Претензии и ссоры до добра не доводят. Иногда полезно сесть и поговорить с человеком о том, что происходит. Узнать, услышал ли он вас, понимает ли он вас. Может у него другая точка зрения, может он на вещи смотрит по-другому и, возможно, видит больше чем вы. Это стоит сначала узнать, а потом делать выводы.

— Обижаться — это привычка из детства — очень часто, чтобы спровоцировать чувство вины у окружающих, чтобы они могли нам помочь, а мы бы не были им должны. Задумайтесь об этом.