Оборудование и средства защиты от COVID-19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона

Всего Новосибирская область получила на борьбу с коронавирусом 1 млрд 700 миллионов рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда Правительства Новосибирской области. ПРОЧТИТЕ СПИСОК, что закуплено.

асть техники уже поступила, другая партия ожидается в самое ближайшее время

Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, следящая аппаратура, средства индивидуальной защиты для медиков – это и другое оборудование, закупленное на федеральное финансирование, начало поступать в Новосибирскую область для борьбы с коронавирусной инфекцией. Новое оборудование было продемонстрировано на примере ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1», сообщает сайт правительства региона.

«Оборудование распределено по больницам города Новосибирска и районов области. Так, поступившие кислородные концентраторы позволят обеспечить всех пациентов, которые лежат в лечебных отделениях и нуждаются в подаче увлажненного кислорода. Также продолжается поставка аппаратов ИВЛ, следящих мониторов и другого необходимого оборудования. Все это также распределяется по медицинским учреждениям региона в необходимом количестве», – отметила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Всего Новосибирская область получила на борьбу с коронавирусом 1 млрд 700 миллионов рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Под контролем регионального министерства здравоохранения на данные средства будет проведено приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и проведения кислорода в больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали.

Среди оборудования – мониторы, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, увлажнители, шприцевые насосы. Часть техники уже поступила, другая партия ожидается в самое ближайшее время. В частности, приобретено 366 мониторов (122 уже поставлено, на следующей неделе поступят еще 74), 425 кислородных концентраторов (300 уже поставлено), 412 аппаратов ИВЛ (31 поставлено, на следующей неделе поступят еще 42), 858 увлажнителей, 960 шприцевых насосов (150 уже поставлено, на следующей неделе поступят 30).

Кроме того, закупаются лицевые маски для неинвазивной вентиляции легких, аспираторы, аппараты для определения газов крови и другое.