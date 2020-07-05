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Оборудование и средства защиты от COVID-19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона

18:25 05.07.2020 Фото: nso.ru
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Всего Новосибирская область получила на борьбу с коронавирусом 1 млрд 700 миллионов рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда Правительства Новосибирской области. ПРОЧТИТЕ СПИСОК, что закуплено.

Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
асть техники уже поступила, другая партия ожидается в самое ближайшее время

Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, следящая аппаратура, средства индивидуальной защиты для медиков – это и другое оборудование, закупленное на федеральное финансирование, начало поступать в Новосибирскую область для борьбы с коронавирусной инфекцией. Новое оборудование было продемонстрировано на примере ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1», сообщает сайт правительства региона.
«Оборудование распределено по больницам города Новосибирска и районов области. Так, поступившие кислородные концентраторы позволят обеспечить всех пациентов, которые лежат в лечебных отделениях и нуждаются в подаче увлажненного кислорода. Также продолжается поставка аппаратов ИВЛ, следящих мониторов и другого необходимого оборудования. Все это также распределяется по медицинским учреждениям региона в необходимом количестве», – отметила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Всего Новосибирская область получила на борьбу с коронавирусом 1 млрд 700 миллионов рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Под контролем регионального министерства здравоохранения на данные средства будет проведено приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и проведения кислорода в больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали.

Среди оборудования – мониторы, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, увлажнители, шприцевые насосы. Часть техники уже поступила, другая партия ожидается в самое ближайшее время. В частности, приобретено 366 мониторов (122 уже поставлено, на следующей неделе поступят еще 74), 425 кислородных концентраторов (300 уже поставлено), 412 аппаратов ИВЛ (31 поставлено, на следующей неделе поступят еще 42), 858 увлажнителей, 960 шприцевых насосов (150 уже поставлено, на следующей неделе поступят 30).

Кроме того, закупаются лицевые маски для неинвазивной вентиляции легких, аспираторы, аппараты для определения газов крови и другое.

Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
Оборудование и средства защиты от COVID 19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
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От редакции

А в апреле, мае и июне закупали и поставляли?

Аноним, 04 июля 2020 10:53
А что с противомалярийными препаратами и противовирусными от ковида? Когда они будут поступать в Бердск?
Аноним, 04 июля 2020 11:37
сначало продадут за границу, посмотрят, потом в мацкву, потом уже в Н-ск. А в Бердск, когда эпидемия кончится.
Covid-19, 04 июля 2020 19:03
Сначала, да. Прежде всего - срубить бабла, а потом уже "патриотизм".

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
Также идут переговоры о поставках авифавира в страны Латинской Америки, СНГ и Ближнего Востока. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран..."
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Кто-то лечится и, видимо, наверняка успешно, а нам уже готовы вколоть неизвестную и сырую вакцину, причем под принуждением.
аноним, 04 июля 2020 19:14
Взяли за яй.а - зашевелились,надо же зады свои прикрывать!!
Аноним, 05 июля 2020 11:40
Covid-19, от чего лечится-то? Вы разве забыли, что это не страшнее гриппа? А грипп лечится аспирином и тёплым питьём. Аспирина у нас - завались. Встречаем новый грипп во всеоружии!
Аноним, 04 июля 2020 15:13
Почему в Бердске ничего из вышеперечисленного нет? Хоть один аппарат ИВЛ в городе есть в наличии? Или все в Новосибирск отдали?
Covid-19, 04 июля 2020 18:48
ИВЛ - дело последнее, более 80% лёгочников, подключенных к аппарату, не выживают.
Гораздо важнее препараты общего симптоматического лечения.
Галина Коморникова, 04 июля 2020 19:21
ИВЛ есть - мы делали запрос - ранее писали - не помню сколько, кажется, 5 или 6
Covid-19, 04 июля 2020 19:27
Кстати, очень хорошо пошел в дело популярный и широко известный противовоспалительный стероид Дексаметазон. Даже глава ВОЗ - чудик Гебрейесус отметил эффективность этого средства в терапии больных т.н. коронавирусом.
Проведенное в Оксфорде (Великобритания) исследование доказало, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35%, у подключенных к аппаратам ИВЛ, и на 20% — среди пациентов, получающих кислород. Это больные реанимации, у которых новая коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Клинические исследования проводились на большой выборке из 2104 человек с COVID-19.

Дексаметазон, гепарин - всё это должно быть в наличии в больнице, наряду с другими лекарствами.
Raven, 04 июля 2020 20:10
Да неужели! не прошло и полгода Властям всех уровней жирный-прежирный МИНУС
Аноним, 04 июля 2020 21:06
И где все это оборудование? У нас пульмо пустое совершенно. Даже масок нет
Аноним, 05 июля 2020 08:37
Я гражданин живущий в самой богатой нефтегазоалмазной стране. А по факту как будто в банановой республике. То бананы сгнили, то не урожай

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