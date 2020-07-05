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Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина

17:18 05.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Судя по ответу президент не очень понял про выплату и работу детей с 16 лет. Но обещал подумать.

Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина
Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина

Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июляВыплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у ПутинаЕщё 185 новостей

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 3 июля.

Е.Альшанская: Елена Альшанская.

Когда я выступала на нашей последней встрече, то говорила, что у меня есть серьёзные ощущения рисков той формулировки по детям, которая как раз вошла в последний вариант Конституции. Я очень хотела бы, чтобы мы эти риски снизили уже в том законодательстве, которое мы будем дорабатывать. Поэтому я попросила бы, во-первых, не забыть включить меня в группу по доработке семейного законодательства. Мы готовы на самом деле сделать так, чтобы эти риски не только ушли, но и, собственно говоря, учесть все те предложения, очень хорошие, которых было много, по поддержке детей, которые могут сделать эту поддержку реальной.

У нас, к сожалению, с этим большие проблемы сегодня. Очень много красивых слов, очень мало реальной социальной поддержки семей с детьми на территориях, особенно когда мы говорим о семьях самых уязвимых и детях самых уязвимых категорий. Сегодня это большая проблема, её нужно решать реально на федеральном уровне. Поэтому я надеюсь, что в рамках доработки как раз федерального законодательства по соответствию с новыми нормами мы учтём эту детскую историю, она станет на самом деле работающей.

Об этом очень много говорили в последние месяцы, чтобы те нормы поддержки – очень хорошие, правильные для семей, – которые появились у нас временно, на период эпидемии, не затронули детей в возрасте от 16 до 18 лет с очень странной формулировкой Минтруда, что эти дети якобы могут сами зарабатывать. Вы простите, у меня ребёнок этого возраста, это невозможно, тем более в период эпидемии дети не могли идти и зарабатывать. Мне кажется, это очень несправедливое было решение, особенно в ситуации больших потребностей, которые нужны как раз в обеспечении подростков, выходящих из школы. Мне кажется, будет очень хорошо, если эта категория детей сейчас, несмотря на то что этого не было сделано за эти три месяца, тоже получит выплаты в размере 10 тысяч рублей. Это будет справедливо, это будет правильно, и, мне кажется, это нужно сделать.

И я вернусь к тому, что очень прошу наших коллег из Госдумы не забыть меня и включить в рабочую группу по доработке семейной части нашего законодательства.

В.Путин: Хорошо. Позвольте, я сразу отреагирую на то, что было сказано и Екатериной Филипповной, и Вами.

Что касается, если я Вас правильно понял, ребят 16 лет, которые хотят заниматься собственным бизнесом. Я понял, что Вас это как-то беспокоит. Давайте мы подумаем на эту тему, но ведь идея Правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-то работу, а предоставить право тем, кто хочет. Раньше просто это невозможно сделать. А многие хотят, и многие обращаются с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятия бизнесом ребят начиная с 16 лет.

Конечно, Вы правы, нужно о многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права, с тем чтобы не допустить каких-то ошибок. Давайте вместе это сделаем, подумаем, здесь суетиться не нужно.

Источник: Кремлин.ру

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От редакции

Выплатят?

Армине, 04 июля 2020 11:31
Я думаю что это будет справедливо, потому что я мать двоих несовершеннолетних детей. Одному 3,8год а второму только будет 17 но он не может пойти работать потому что ребёнок инвалид. Я не работаю, помощь был бы к стати
Аноним, 05 июля 2020 14:40
по инвалидности и так пособия есть вообще то, не нужны передергивать
Аноним, 04 июля 2020 17:20
НВР:
Было бы не плохо.к школе одеть ребенка.у меня дочь с 14 лет подрабатывала при школе но в этом году ни где не берут не то что подростков взрослых то сокращают.
Аноним, 04 июля 2020 23:44
Ээээ..обещаю подумать.. Спасибо за выбор. Уверен, теперь все будет хорошо. В космос должны полететь новейшие разработки наших учёных. Экономика вырастит на 146% . Пенсии поднимутся для пенсионеров достигшишь сто летнего возраста. Вместе мы Сила!!! Да !?!?!
Аноним, 05 июля 2020 01:37
НВР:
Я думаю что да, надо надо
Аноним, 05 июля 2020 08:53
Армине, 04 июля 2020 11:31
Детям инвалидам предусмотрены ежемесячные выплаты. А с новой конституцией и старым президентом у вас будет всё хорошо
Аноним, 05 июля 2020 13:48
Почему то всем жителям России в период пандемии оказывают помощь, кроме детей в возрасте 16- 18 лет и студентов очного отделения- детям, ип, и рабочим дают какие то выплаты, в связи с пандемией, а детей категории от 16 обделяют- говорят нужно быть самозанятыми,абссурд и противоречие , тем выплатам ,которые вы вели для других граждан.
Аноним, 05 июля 2020 14:33
Не слушайте пропаганду. Никаких выплат ИП не дают. Там через ОКВЭД всех забревают. Рабочим - точно так же никаких выплат (у владельцев частных предприятий денег нет, да и незаконны эти "выходные с сохранением заработной платы"). На беспроцентные кредиты требуют столько бумажек и дополнительных ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, что никакого смысла нет.

На детей от 3 до 16 вот действительно перечислили. Ну и госслужащие поотдыхали за оклад. Но на этом вся помощь и заканчивается.
Аноним, 05 июля 2020 14:39
Да-да,
детям до 23 тоже не положены выплаты, даже если они учатся очно на бюджетном месте в ВУЗе
Виктория, 05 июля 2020 16:48
У меня складывается такое впечатление,что Владимир Владимирович считает,что все 16 летние так рвались в бизнес,а им законно не давали ,а теперь настало благо и все подростки стали бизнесменами! Ура!!! Абсурд конечно! Таких способных один на миллион, а остальные просто дети,которые учатся и нуждаются в поддержке ,особенно в условиях пандемии, а стало быть изоляции. Почему тогда дистанционное обучение сделали? Для того чтоб они шли работать? Минтруд вообще понимает весь этот свой абсурд?
Аноним, 05 июля 2020 17:33
Судя по всему вы не понимаете, что спор о 17 и 18-летних (до 16 лет включительно). А уже по привычке взялись всё валить на ВВП.
Антонина, 05 июля 2020 17:17
НВР:
А что за поток сознания лился из уст ВВП?Ему про Форму,а он-про Ерему.
С таким подходом(скосим под дурачка,авось прокатит)наши дети будут ждать до китайской Пасхи.
Аноним, 05 июля 2020 18:23
Дык, учиться надо было хотя бы школе, чтобы понимать элементарные вещи.
Аноним, 05 июля 2020 17:58
НВР: да

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