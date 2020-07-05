Когда и где можно наблюдать закрывающее коридоре затмений лунное затмение 5 июля 2020: как пережить его негативные последствия

День хорошо подходит для того, чтобы строить планы, мечтать и думать о своем будущем. Не лишним будет создать карту желаний, которая поможет визуализировать замыслы.

Не стоит ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, поддаваться на провокации, отвечать грубостью на чужую агрессию

Где будет видно, время и астрология Лунного затмения 5 июля 2020 года

Астрономы рассказали где будет видно, время и астрология Лунного затмения 5 июля 2020 года. Максимальная фаза затмения ожидается в период с 04:30 до 07:30 по Московскому времени. Увидеть данное астрономическое событие без телескопа не удастся: оно будет слишком тонким.

Где можно будет увидеть Лунное затмение 5 июля 2020 года

Жители России будут лишены возможности наблюдать затмение Луны 5 июля 2020 года, но зато подобное под силу населению Южной Америки, Юго-Западной Европы и Западной Африки.

Это событие станет завершающим в коридоре затмений, который длился целый месяц. Любое затмение сопровождается ухудшением самочувствия у многих людей.

Симптомы, которые могут появиться в Лунное затмение

повышение артериального давления, а в редких случаях — понижение;

тахикардия и одышка, особенно у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний;

бессонница вечером и сонливость — утром;

беспричинный страх и паника, раздражительность и тревожность;

апатия, резкая смена настроения и рассеянность;



обострение хронических недугов.У разных людей реакция на природные явления может заметно отличаться: если у одних происходит спад физической активности, то другие просто брызжут энергией, и готовы свернуть горы.

Есть отдельная группа лиц, обычно это те, кто совершенно здоров и ведет правильны образ жизни, которые вообще не сталкиваются с проблемой влияния катаклизмов: они ничего необычного не чувствуют.

Астрология Лунного затмения

Астрологи предупреждают, что затмение больше всего коснется сферы образования и информации.

Самое время заняться переосмыслением ценностей, анализом происходящего и оценкой результатов своих решений.

Стоит разобраться в своих устремлениях и взглядах на жизнь. Действенными окажутся новые установки. Новые знания будут даваться легко и окажутся полезными, находя свое практическое применение в скором времени.

День хорошо подходит для того, чтобы строить планы, мечтать и думать о своем будущем. Не лишним будет создать карту желаний, которая поможет визуализировать замыслы.

В период затмения важно собрать и выбросить из жилища все старое, поношенное, поломанное и ненужное. Так удастся освободить место для нового.

Что можно и чего нельзя делать в Лунное затмение

Пора избавится от вредных привычек, бросив курить или пытаясь пить меньше кофе, чем обычно. Изменить образ жизни, освободиться от страхов и сомнений, забыть грустные мысли и научиться на все смотреть проще и с оптимизмом.

Из жизни должно уйти все, что мешает расти и развиваться, препятствуя реализации намеченных планов. Не стоит браться за новое, но резонно завершить все начатые дела.

Не стоит ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, поддаваться на провокации, отвечать грубостью на чужую агрессию.

Лучше избегать неприятных людей и стрессовые ситуации.

Держать под контролем эмоции, не делать поспешных выводов и не принимать судьбоносных решений: потом обо всем этом придется горько сожалеть. Косметические процедуры ожидаемого эффекта не принесут, поэтому поход в салон красоты рекомендуется отложить на другой день.

Источник: http://rsute.ru