Сгорела «Волга-3110» на пляже «Дюны» в Бердске

На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава

4 июля в 14:48 в Бердске по ул. Морская на пляже «Дюны» произошло возгорание в автомобиле «Волга-3110». В результате пожара огнем поврежден капот, моторный отсек, передние крылья, колеса, двери, лобовое стекло, панель приборов и обшивка потолка. Ликвидация пожара в 15:09 (мест). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.