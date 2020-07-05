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Сгорела «Волга-3110» на пляже «Дюны» в Бердске

09:18 05.07.2020 Фото: Википедия
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В результате пожара огнем поврежден капот, моторный отсек, передние крылья, колеса, двери, лобовое стекло, панель приборов и обшивка потолка.

Сгорела Волга 3110 на пляже Дюны в Бердске
На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава

4 июля в 14:48 в Бердске по ул. Морская на пляже «Дюны» произошло возгорание в автомобиле «Волга-3110». В результате пожара огнем поврежден капот, моторный отсек, передние крылья, колеса, двери, лобовое стекло, панель приборов и обшивка потолка. Ликвидация пожара в 15:09 (мест). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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От редакции

Сама загорелась?

Аноним, 05 июля 2020 10:25
НВР:
Да
Гость, 05 июля 2020 10:39
Видимо, на травке поставил? Вот и загорелась.
Гость, 05 июля 2020 12:02
При чем тут травка?!
Аноним, 05 июля 2020 13:21
Сухая и высокая травка может загореться от контакта с горячим двигателем (снизу).

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