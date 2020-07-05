4 июля в 14:48 в Бердске по ул. Морская на пляже «Дюны» произошло возгорание в автомобиле «Волга-3110». В результате пожара огнем поврежден капот, моторный отсек, передние крылья, колеса, двери, лобовое стекло, панель приборов и обшивка потолка. Ликвидация пожара в 15:09 (мест). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Сгорела «Волга-3110» на пляже «Дюны» в Бердске
В результате пожара огнем поврежден капот, моторный отсек, передние крылья, колеса, двери, лобовое стекло, панель приборов и обшивка потолка.
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