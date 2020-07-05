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Вернуть деньги от застрявших за рубежом из-за COVID-19 граждан требует МИД

09:49 05.07.2020 Фото: pixabay
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Это касается тех, кто вернулся на родину без уведомления. Более 1 млрд рублей пошло на помощь тем, кто остался за пределами страны после середины марта 2020.

Вернуть деньги от застрявших за рубежом из за COVID 19 граждан требует МИД
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.
«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме… Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета», — говорится в уведомлениях, поступивших гражданам.
Рассылка организована по просьбе МИД России, пояснили РИА Новости в Минкомсвязи России, которое курирует портал госуслуг.

«Сегодня некоторые пользователи портала госуслуг получили в личные кабинеты и на почту уведомления от МИД РФ с просьбой вернуть государству деньги, которые были им излишне перечислены. Рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД», — сказали агентству в Минкомсвязи.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. На финансовые выплаты могут рассчитывать те граждане России, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил МИД еще 536 миллионов рублей для материальной помощи россиянам.
Минкомсвязь запустила на портале госуслуг электронную форму заявления об оказании помощи.

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От редакции

Охотно вернут?

Аноним, 05 июля 2020 13:36
это все равно что алигарху сказать верни фабрику.

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