Замену российским РД-180 для ракеты-носителя Vulcan Centaur получили США

Американская компания Blue Origin поставила консорциуму United Launch Alliance (ULA) первый двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur. Об этом сообщили в Twitter представители ULA.

The @blueorigin #BE4 engine for #VulcanCentaur arrived at our Decatur, AL factory. ULA’s next-gen rocket is on track for launch in 2021! #CountdowntoVulcan pic.twitter.com/sojI1ON8D2

— ULA (@ulalaunch) July 1, 2020