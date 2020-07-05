Замену российским РД-180 для ракеты-носителя Vulcan Centaur получили США

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

Американская компания Blue Origin поставила консорциуму United Launch Alliance (ULA) первый двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur. Об этом сообщили в Twitter представители ULA.



Они уточнили, что двигатель доставлен на предприятие ULA в городе Декейтер (штат Алабама). В консорциуме отметили, что запуск Vulcan Centaur, как ожидается, состоится в 2021 году. Разгонный блок данного носителя должен быть оснащен двумя двигателями BE-4. Они были разработаны Blue Origin в качестве альтернативы российским РД-180, которые применяются в ракетах Atlas. Носители Vulcan Centaur, как ожидается, придут на смену Atlas.

Представители Blue Origin сообщили журналистам портала Space News, что второй BE-4 планируется доставить ULA до конца текущего месяца. Они отметили, что двигатели на данном этапе предназначаются для проведения специалистами тестов. В ULA не уточнили, когда компания получит от Blue Origin двигатели BE-4, которые предназначены непосредственно для полета.

В ULA и Blue Origin пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой представить подробности относительно того, как будут проходить испытания и дальнейшие поставки двигателей.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Позднее законодатели одобрили поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую приобретение еще 18 таких двигателей в период до 2022 года.

Источник: ТАСС