Постановление №926: выплаты работающими с COVID-19 медработникам продлены на июль и август 2020 года

Врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей. Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников

Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев – в июле и августе. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлён до конца лета.

Врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей.

Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников.

Постановление о продлении срока президентских выплат медработникам