На 4 место по смертности от COVID-19 поднялась Новосибирская область 5 июля 2020 в России. Правда, данные у штабов разнятся

По информации оперативного штаба за сутки на 5 июля России выявлено 6736 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 005 (29,8%).
Смертельных случаев за сутки на 5 июля — 134.
За сутки подтверждено 134 летальных случая с коронавирусом:
Санкт-Петербург – 42
Москва – 24
Московская область – 11
Новосибирская область – 7
Свердловская область – 5
Нижегородская область – 4
Ханты-Мансийский автономный округ – 4
Владимирская область – 3
Тульская область – 3
Республика Чувашия – 3
Омская область – 3
Амурская область – 3
Мурманская область – 2
Ростовская область – 2
Республика Дагестан – 2
Алтайский край – 2
Смоленская область – 1
Архангельская область – 1
Новгородская область – 1
Краснодарский край – 1
Ставропольский край – 1
Кировская область – 1
Приморский край – 1
Еврейская автономная область – 1
За весь период от коронавируса умерло 10 161 человек.
На сегодня, 5 июля, по данным штаба Новосибирской области умерли 4 жителя региона.
— Скончались еще четыре пациента: твое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек, — сообщает штаб.