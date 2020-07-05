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На 4 место по смертности от COVID-19 поднялась Новосибирская область 5 июля 2020 в России. Правда, данные у штабов разнятся

18:34 05.07.2020 Фото: скрины с сайтов штабов
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По информации оперативного штаба России — в регионе умерли 7 пациентов за сутки на 5 июля, а у штаба региона — 4 летальных исхода.

На 4 место по смертности от COVID 19 поднялась Новосибирская область 5 июля 2020 в России. Правда, данные у штабов разнятся
За сутки на 5 июля подтверждено 134 летальных случая с коронавирусом: Санкт-Петербург – 42, Москва – 24, Московская область – 11, Новосибирская область – 7
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На 4 место по смертности от COVID 19 поднялась Новосибирская область 5 июля 2020 в России. Правда, данные у штабов разнятся

На 4 место по смертности от COVID-19 поднялась Новосибирская область 5 июля 2020 в России. Правда, данные у штабов разнятсяПациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр ХальзовЕщё 1687 новостей

По информации оперативного штаба за сутки на 5 июля  России выявлено 6736 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 005 (29,8%).

Смертельных случаев за сутки на 5 июля — 134.

За сутки подтверждено 134 летальных случая с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 42
Москва – 24
Московская область – 11
Новосибирская область – 7
Свердловская область – 5
Нижегородская область – 4
Ханты-Мансийский автономный округ – 4
Владимирская область – 3

Тверская область – 3
Тульская область – 3
Республика Чувашия – 3
Омская область – 3
Амурская область – 3
Мурманская область – 2
Ростовская область – 2
Республика Дагестан – 2
Пензенская область – 2
Алтайский край – 2
Смоленская область – 1
Архангельская область – 1
Новгородская область – 1
Краснодарский край – 1
Ставропольский край – 1
Кировская область – 1
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1
Приморский край – 1
Еврейская автономная область – 1

За весь период от коронавируса умерло 10 161 человек.

На сегодня, 5 июля, по данным штаба Новосибирской области умерли 4 жителя региона.

—  Скончались еще четыре пациента: твое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек, — сообщает штаб.

На 4 место по смертности от COVID 19 поднялась Новосибирская область 5 июля 2020 в России. Правда, данные у штабов разнятся
Скончались за сутки на 5 июля еще четыре пациента: твое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек
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