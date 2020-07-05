На 4 место по смертности от COVID-19 поднялась Новосибирская область 5 июля 2020 в России. Правда, данные у штабов разнятся

По информации оперативного штаба России — в регионе умерли 7 пациентов за сутки на 5 июля, а у штаба региона — 4 летальных исхода.

За сутки на 5 июля подтверждено 134 летальных случая с коронавирусом: Санкт-Петербург – 42, Москва – 24, Московская область – 11, Новосибирская область – 7

По информации оперативного штаба за сутки на 5 июля России выявлено 6736 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 005 (29,8%).

Смертельных случаев за сутки на 5 июля — 134.

За сутки подтверждено 134 летальных случая с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 42

Москва – 24

Московская область – 11

Новосибирская область – 7

Свердловская область – 5

Нижегородская область – 4

Ханты-Мансийский автономный округ – 4

Владимирская область – 3



Тверская область – 3Тульская область – 3Республика Чувашия – 3Омская область – 3Амурская область – 3Мурманская область – 2Ростовская область – 2Республика Дагестан – 2Пензенская область – 2Алтайский край – 2Смоленская область – 1Архангельская область – 1Новгородская область – 1Краснодарский край – 1Ставропольский край – 1Кировская область – 1Ямало-Ненецкий автономный округ – 1Приморский край – 1Еврейская автономная область – 1

За весь период от коронавируса умерло 10 161 человек.

На сегодня, 5 июля, по данным штаба Новосибирской области умерли 4 жителя региона.

— Скончались еще четыре пациента: твое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек, — сообщает штаб.