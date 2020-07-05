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Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города-курорта Бердска и Искитимского района

18:30 05.07.2020 Фото: Читателя
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Петицию подписали почти за месяц чуть более 1300 человек. Дорога около свалки активно строится. Цена свалки — 1 35000,0 тыс.рублей. Столько вложит инвестор в мусорную свалку около кладбища Бердска.

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
От места свалки до жилых строений — рукой подать
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города-курорта Бердска и Искитимского районаЭнтузиазм пропал: 1296 подписи против второй свалки на границе города-курорта собрали жители БердскаЕщё 38 новостей

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» поступили снимки с высоты птичьего полета земли, где сейчас идет подготовка площадки под полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского района.

Будущий полигон ТКО — активно строится

На снимке хорошо видно, что до жилых строений почти рукой подать от места будущей мусорной свалки. Строится активно вторая дорога. И появилось место, где разрыт верхний слой земли, возможно, это место под котлован, возможно, земля нужна для строительных работ.

Напомним, что полигон входит в схему переработки мусора Новосибирской области.   О свалке власти уже знали в 2016 году. Строят ее на земле бизнесмена Виктора Голубева по частному инвестиционному проекту. По ответам из министерства ЖКХ региона известно, что это полигон ТКО с линией сортировки.

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Возможно, будущий котлован мусорной свалки, возможно, используется земля для строительных работ
Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Дорога активно строится

Подписи собираются не так активно, как строится полигон

Противники свалки собирают подписи. Но на 5 июля 2020 года интернет-петицию подписи всего лишь 1303 человека. Напомним, что население города более 100 тысяч человек. Из них более 80 тысяч уже имею право голосовать.

Петиция Бердск против мусорной свалки

Адреса в Бердске, где идет сбор подписей на бумажных листах

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Подписи собирают уже почти месяц

Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п

В документе более 200 страниц. И все подробно изложено о будущем полигоне ТКО около поселка Маяк Искитимского района.

На сайте правовой информации можно детально изучить, как будет располагаться свалки в регионе. В планах построить 78 временных хранилищ. По ссылке — Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п

http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001

В Искитимском районе появится два полигона ТКО

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
В Искитимском районе появится два полигона ТКО

Цена полигона ТКО в поселке Маяк около кладбища Бердска — 1 35000,0 тыс.рублей

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Цена полигона ТКО в поселке Маяк около кладбища Бердска
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От редакции

Сдадут свалку досрочно?

1609, 05 июля 2020 17:51
Итого жизнь бердчан оценена в 135000 руб..а мусора будут валить по 120 000 в год.Бердчане,вы выражаете согласие,что ваша жизнь и жизнь ваших детей не стоит и рубля.Почему не голосуете против,за изменение конституции проголосовали 43 тысячи человек по городу,а против свалки 1300,словно свалка вас и не касается.Голосуйте пока не поздно,никто кроме вас не решит эту проблему.
Аноним, 05 июля 2020 18:05
бердчане не забывайте, что Иуда всегда был рядом
анжела, 05 июля 2020 19:02
Мусор повезут из Советского и Первомайского районов.

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