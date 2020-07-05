Стоящих у черты нищеты матерей с детьми в пандемию принимают в приюте РПЦ. Поток постояльцев растет

Сейчас в центре, действующем по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, проживают 150 постояльцев.

Сейчас в центре, действующем по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, проживают 150 постояльцев

В Епархиальных социальных гостиницах увеличилось число постояльцев, в период пандемии многие жители Новосибирска остались без работы, не имеющие возможности оплачивать стоимость аренды жилья, женщины с детьми ищут помощи Епархиальном комплексном центре социального обслуживания граждан, оставшимся без жилья, сообщает сайт Митрополии Новосибирска.

Сейчас в центре, действующем по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, проживают 150 постояльцев, сотрудники центра для каждого подопечного выстраивают индивидуальную программу ресоциализации: помогают с оформлением документов, пенсий, пособий, организуют встречу с родственниками, оказывают содействие в трудоустройстве.

2 июля в домовом храме во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского при социальной гостинице в Восточном поселке, принадлежащей Епархиальному комплексному центру состоялся престольный праздник, настоятель храма иерей Андрей Тупиченко совершил Божественную литургию. Подопечные Центра активно интересуются вопросами веры, беседы со священнослужителями для жителей гостиниц проводятся еженедельно.



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