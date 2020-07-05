Ночь ужасов: Шторм повалил сосны на палатки: один человек погиб, 5 травмированы, уничтожены 20 автомобилей 5 июля под Красноярском

Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих

При прохождении грозового фронта поздней ночью 5 июля на популярном месте отдыха жителей Дзержинского района — озере Маслеево — во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы (в том числе 14-летний подросток). Пострадали около 20 машин и 10 палаток, сообщает МЧС по Красноярскому краю.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель». Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Всего к ликвидации последствий стихии были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 22 человека и 6 единиц техники.

Несколько лет назад в аналогичный шторм в июле дерево упало на берегу Чайки в Бердске. Погибли две девочки.