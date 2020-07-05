Адреналин рыбалки: поймал сазана весом 6,3 кг в Боровом житель Новосибирска

Санька, вот ты счастливчик! Возьми меня хоть раз с собой?) — пишут пользователи соцети.

Сазанчик -Боровое, забагрил за хвост 🤷‍♀вес 6,3кг адреналина он мне выделил очень много, — написал Александр Бураков в группе «Рыбалка в Новосибирске». И выложил три фото. Любуемся! Сазанчик и рыбак Сазанчик и рыбак

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