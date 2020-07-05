Адреналин рыбалки: поймал сазана весом 6,3 кг в Боровом житель Новосибирска

-Боровое, забагрил за хвост 🤷♀вес 6,3кг адреналина он мне выделил очень много, — написал Александр Бураков в группе «Рыбалка в Новосибирске».
И выложил три фото. Любуемся!
Санька, вот ты счастливчик! Возьми меня хоть раз с собой?) — пишут пользователи соцети.
-Боровое, забагрил за хвост 🤷♀вес 6,3кг адреналина он мне выделил очень много, — написал Александр Бураков в группе «Рыбалка в Новосибирске».
И выложил три фото. Любуемся!
От редакции
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