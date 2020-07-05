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Розыск: 4 сутки без вести пропал подросток-аутист Олег Иванов в поле Новосибирска. СК возбудил дело

18:22 05.07.2020 Фото: Лиза Алерт
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Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Идет поиск мальчика.

Розыск: 4 сутки без вести пропал подросток аутист Олег Иванов в поле Новосибирска. СК возбудил дело
Третий день не могут найти Олега Иванова

1 июля 2020 года около 15 часов несовершеннолетний Иванов Олег со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района города Новосибирска. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути следования им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено, сообщает СК НСО.

Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего. Следователями и следователями-криминалистами СКР осуществляются активные поиски ребенка с проведением осмотров лесных и полевых массивов в месте его пропажи. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СКР по Новосибирской области обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Иванова Олега, сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Приметы пропавшего: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные.

Был одет: темная футболка, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки.

Нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом.

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