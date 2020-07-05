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ВОЗ закрыла испытания нескольких препаратов для лечения COVID-19

18:30 05.07.2020 Фото: pexels.com
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«Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», — говорится в заявлении ВОЗ.

ВОЗ закрыла испытания нескольких препаратов для лечения COVID 19
ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.

«Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», — говорится в заявлении ВОЗ.

По данным ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зарегистрировали 10 922 324 случая заражения коронавирусом, умерли 523 011 человек.

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От редакции

Когда появится препарат?

венгерка, 05 июля 2020 19:19
Об этом в мае ещё сообщили. Но в РФ продолжали их использовать. Видимо и у нас решили отказаться, поэтому появилась "новость"

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