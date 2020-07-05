8 сильных молитв Владимирской Божией Матери: невероятных исцелений и чудес очень много

Каждый из почитаемых образов Пресвятой Богородицы велик и бесценен. Икона Владимирской Божией Матери – одна из главных русских святынь, способная сотворить чудо. Молитва, обращенная к ней, во все времена была одной из самых сильных.

Молитвы Владимирской иконе Божией матери имеют очень сильную энергетику

Всего перед Владимирской иконой можно читать 8 вариантов текстов молитв. Если существует какая-то важная просьба, лучше молиться в памятные даты – 3 июня, 6 июля и 8 сентября. В эти дни слова, обращенные к образу Богоматери, обретают особенную силу.

В домашнем иконостасе необходимо иметь эту икону наряду с образом Христа.

Как и в чем помогает икона?

Сила молитвы перед ликом Девы Марии безгранична. По свидетельствам верующих, случаев невероятных исцелений и чудес очень много. Перед образом Богородицы просят:

защитить государство в тяжелые времена от врагов, укрепить страну и объединить народ;

смягчить сердца и усмирить гнев и злобу в человеке;

помочь в излечении женских болезней;

о легкой беременности и счастливом родоразрешении;

о покровительстве над маленькими детьми от бед;

о скорейшем выздоровлении;

поскольку семья была всегда оплотом сильного российского государства, то к иконе Владимирской Божией Матери обращаются с молитвами о счастливом браке.

Многие женщины в слезах и скорбях приходят к лику Владычицы, а возвращаются из храма уже одухотворенные и наполненные светом. Богоматерь не оставит страждущих, и помнить это нужно даже в самые трудные времена.

Молитва первая

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниих, в роды родов людем российским от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей (или: весь сию, или: святую обитель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю Землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Сохрани и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего (имя рек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (имя рек), Преосвященнейшаго епископа (или: архиепископа, или митрополита) (титул), и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин и спасение их, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока преити. Утверди нас в вере Христовей и во усердии ко Православней Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии – воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва вторая

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодарим Тя о всех благодеяниих, российским людем от Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотворныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякаго зла и сохранитися всякаму граду и веси, и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и муждоусобныя брани. Испроси православным христианом благоденственное и мирное житие, здравие, долгоденствие, во всем благое поспешение и спасение. Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины; укрепи христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть, ниспосли святое Твое благословение и всем православным христианом, покланяющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред престолом Всевышняго, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров притекаем, молитвами Твоими ниспосли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, избави ны от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земнаго сего жития; Ты веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси, и упование видиши; даруй же нам исправление греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делех преуспеяние; избави же ны от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая Владычице, и припадающе пред святою Твоею иконою, молимся, умилосердися на ны и помилуй ны, в страшный же день суда ходатайством и заступлением Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва третья

«К кому возопием, Владычице! К кому прибегнем в горести нашей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач наш и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и прибежище нам грешным? Кто паче Тебе в милости? Приклони ухо Твое к нам, Владычице, Мати Бога нашего, и не презри требующих Твоея помощи: услыши стенание наше, подкрепи нас грешных, вразуми и научи, Царице Небесная, и не отступи от нас раб Твоих, Владычице, за роптание наше, но буди нам Мати и Заступница, и вручи нас милостивому покрову Сына Твоего, устрой о нас, како угодно будет святей Твоей воли, и приведи нас грешных к тихой и безмятежной жизни, да плачемся о гресех наших, да возрадуемся же с Тобою всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва четвертая

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Вышши еси всех Ангел и Архангел и всея твари честнейши, помощница еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступница, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление. О Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице! Милостию Твоею спаси и помилуй страну нашу, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и иноческий чин, военачальники, градоначальники и христолюбивое воинство, и доброхоты, и вся православныя христианы ризою Твоею честною защити, и умоли, Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше на невидимыя и видимыя враги наша. О Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя, и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и от внезапныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум и очи сердечныя еже ко спасению, и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко Держава Его благословена и препрославлена, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва пятая

«Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва шестая

«Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, прибежище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, направи мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, якоже волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.»

Молитва седьмая

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися, и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни и всякаго зла. И сподоби ны, грешныя рабы Твоя, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в бесконечныя веки веков. Аминь.»

Молитва восьмая

«О Пресвятая Владычице наша Богородице, Небесная Царице, наша Преблагая Надеждо, преизящная Отроковице, ненадеющимся надеяние, грешным спасение, сирым прибежище, странным предстательнице, нагим одеяние, скорбящим утешение и радосте, обидимым покровительнице и всем сущим в бедах и напастех вспоможение и заступление! О Всемилостивая Госпоже Дево Богородице! Зриши наша беды, скорби и напасти, помози нам немощным, печальным и унылым, скорбным же и отчаянным, и всяку печаль отими от нас. Обиду нашу Ты веси, разреши ту, Всенепорочная, якоже волиши и можеши, не даждь нам во отчаяние впасти. Не имамы бо иныя помощи, разве Сына Твоего, Христа Бога нашего, и Тебе, о Мати Божия, о Владычице наша! Темже на Твой пречестный образ со воздыханием и сокрушением сердца взираем, и колена до земли преклоняем, взывающе: призри благосердым оком, Всепетая Богородице, и услыши нас, Преблагая, не отрини, но благоволи помиловати, не омерзи нашего воздыхания. Никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен от Тебе исходит, но просит благодати и приемлет дар на пользу прошения во веки веков. Аминь.»

Источник: religiya