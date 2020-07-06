Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Фельдшер; полировщик; инженер-конструктор (электромеханик); инженер-программист; инженер-электроник; мастер (ПРИМ); слесарь-ремонтник вент.оборудования, слесарь-ремонтник; пескоструйщик; штамповщик; столяр (возможно обучение); разнорабочие; администратор. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ, проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща». т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38.

АО БЭМЗ требуются: • фельдшер; • полировщик; • инженер-конструктор (электромеханик); • инженер-программист; • инженер-электроник; • мастер (ПРИМ); • слесарь-ремонтник вент.оборудования, слесарь-ремонтник; • пескоструйщик; • штамповщик; • столяр (возможно обучение); • разнорабочие; • администратор. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».

т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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