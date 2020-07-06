Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 25000руб.

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.

-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.

-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.

-старший мастер цеха УБО, график 5/2, з/п 34500руб.



-заместитель руководителя санитарной службы, график 5/2, з/п по договоренности.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.-медсестра, график 1/3, з/п 20000руб.-повар, график 5/2,(скользящий(7.00 до 16.00), з/п 20800руб.-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.-укладчик-упаковщик, сменный, з/п 25000руб.-зоолаборант,график 5/2, 18800руб.-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.-рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20 до 08.00), з/п26000руб.-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.-птицевод, график 5/2 скользящий, з/п 20000руб.-санитар ветеринарный, график сменный,19000руб.-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, график 5/2 скользящий,25000руб.-электрослесарь, график 5/2, з/п 25-27000руб.-электогазосварщик, график 5/2, з/п 20500руб.-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб.-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.