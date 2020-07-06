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Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города-курорта Бердска и Искитимского района

13:49 06.07.2020 Фото: Читателя
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Петицию подписали почти за месяц чуть более 1300 человек. Дорога около свалки активно строится. Цена свалки — 1 35000,0 тыс.рублей. Столько вложит инвестор в мусорную свалку около кладбища Бердска.

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
От места свалки до жилых строений — рукой подать
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города-курорта Бердска и Искитимского районаОткрытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом? Ждет заключение экспертизы проект будущего полигона у кладбища БердскаЕщё 39 новостей

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» поступили снимки с высоты птичьего полета земли, где сейчас идет подготовка площадки под полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского района.

Будущий полигон ТКО — активно строится

На снимке хорошо видно, что до жилых строений почти рукой подать от места будущей мусорной свалки. Строится активно вторая дорога. И появилось место, где разрыт верхний слой земли, возможно, это место под котлован, возможно, земля нужна для строительных работ.

Напомним, что полигон входит в схему переработки мусора Новосибирской области.   О свалке власти уже знали в 2016 году. Строят ее на земле бизнесмена Виктора Голубева по частному инвестиционному проекту. По ответам из министерства ЖКХ региона известно, что это полигон ТКО с линией сортировки.

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Возможно, будущий котлован мусорной свалки, возможно, используется земля для строительных работ
Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Дорога активно строится

Подписи собираются не так активно, как строится полигон

Противники свалки собирают подписи. Но на 5 июля 2020 года интернет-петицию подписи всего лишь 1303 человека. Напомним, что население города более 100 тысяч человек. Из них более 80 тысяч уже имею право голосовать.

Петиция Бердск против мусорной свалки

Адреса в Бердске, где идет сбор подписей на бумажных листах

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Подписи собирают уже почти месяц

Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п

В документе более 200 страниц. И все подробно изложено о будущем полигоне ТКО около поселка Маяк Искитимского района.

На сайте правовой информации можно детально изучить, как будет располагаться свалки в регионе. В планах построить 78 временных хранилищ. По ссылке — Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п

http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001

В Искитимском районе появится два полигона ТКО

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
В Искитимском районе появится два полигона ТКО

Цена полигона ТКО в поселке Маяк около кладбища Бердска — 1 35000,0 тыс.рублей

Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города курорта Бердска и Искитимского района
Цена полигона ТКО в поселке Маяк около кладбища Бердска
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От редакции

Сдадут свалку досрочно?

1609, 05 июля 2020 17:51
Итого жизнь бердчан оценена в 135000 руб..а мусора будут валить по 120 000 в год.Бердчане,вы выражаете согласие,что ваша жизнь и жизнь ваших детей не стоит и рубля.Почему не голосуете против,за изменение конституции проголосовали 43 тысячи человек по городу,а против свалки 1300,словно свалка вас и не касается.Голосуйте пока не поздно,никто кроме вас не решит эту проблему.
Аноним, 05 июля 2020 18:05
бердчане не забывайте, что Иуда всегда был рядом
Аноним, 06 июля 2020 08:03
так и останется в истории Бердска и памяти бердчан- помойка Голубева. Вот это увековечил себя. Так и останется в памяти. Материть будут пока свалка будет. Никому такого не пожелаю.
Аноним, 06 июля 2020 10:23
позорная перспектива остаться в памяти горожан как......, что-то было и хорошего, но после "подарка" помойки Бердску, все это быстро забудется и останется только брезгливые воспоминания.
анжела, 05 июля 2020 19:02
Мусор повезут из Советского и Первомайского районов.
Аноним, 05 июля 2020 19:46
Объясню на пальцах для диванных экспертов Бердска, которые считают, что свалка в Бердске лично их не коснётся, поэтому им плевать на подписи им всё пофиг!Для тех кто под плинтусом, лишь бы войны не было!
Во первых ваши дети вскоре начнут часто и без причины болеть аллергиями, онкологией, кожными заболевания и всем что связанно с лёгочной системой. Но это ведь для вас мелочи? Таких как умников за чужой счёт ведь это не коснётся? Правда? Но вот то что цены в городе-свалке- Бердске на квартиры, коттеджи, дома упадут ниже Искитимских, вас надеюсь порадует? Ведь при попытке сбежать в не загаженный свалкой Бердска , Новосибирск, вы просто никому не сможете втюхать за деньги свою квартиру на свалке! Вы хоть это понимаете? В Новосибирске вам придётся бомжевать по сьёмным квартирам и влазить в ипотеки! Вам это надо? И это всего лишь за мелку шалость, поленились поставить подпись против салки? Да! Как вам такое наказание соразмерно преступлению? Впечатляет? Не дойдёт через голову? Дойдёт через ноги когда побираться будем по съёмным квартирам Новосибирска, но этого достойны за свою лень и глупость? Вполне! По Гришке и шапка!
Паночка, 05 июля 2020 20:11
Никто подешевеет как в Искитиме, не гоните пургу. Просядет конечно, но это только частный сектор на Южном. Думаю квартиры все равно будут ликвидны. На Первомайке кстати жилье дешевле чем в Бердске. Можно уехать жить в Академ там не намного дороже.
Аноним, 05 июля 2020 20:35
"Никто подешевеет как в Искитиме, не гоните пургу. Просядет конечно, но это только частный сектор на Южном. Думаю квартиры все равно будут ликвидны."

Паночка почему вы считаете всех тупее себя? Южному уже сегодня хана на 100%, при стабильном развитии плана почётного. Город Бердск, смотри карту 2ГИС, расположен веером вокруг его нового центра, свалки-могилы-Бердск! О чем это вам говорит? Что весь Бердск будет 100% отравлен грунтовыми токсинами снизу и земля под ногами берддчан превратиться в яд! В безветренную погоду токсичные испарения будут окутывать весь Бердск ПОЛНОСТЬЮ, от БЫМЗ- водозабора,Все дачныес общества от Марьиного лога-до водозабора- и Орбиты и от Спортивной-Космической-МИКРОРАЙОН-Горького-Рогачёва-Попова-Пионерской-Вокзальной и даже БДО!!! Роза ветров просто будет давать +50% канцерогенной вони, +50% скорости развития рака у аборигенов Бердска! Цены на свалку-Бердск рухнут, не льстите себе! От слов халва, халва - слаще не станет! Так что дальше обрыв, но жителям Бердска ведь можно?

Не все в Бердске барыги и не у всех на чёрный день три ляма припрятаны в отличии от паночек, на то чтобы драпать из Бердска в Первомайку! Ведь собрать подписи ведь куда сложнее, правда? Кстати рекламировать туда ехать жить может только прожжёный риэлтор, которому плевать на людей туда приехавших! Это я вам говорю, как человек там много лет жил и знает о чём говорит...
Паночка, 05 июля 2020 21:57
А вонь от горелого мусора из частного сектора, зимой в мороз прямо глаза режет не дает вам прироста онкологии?Чудовищное кол-во авто при отсутствии вменяемого ОТ. Сама переехала в Бердск 15 лет как, думаю менять место жительства, без помойки и так много проблем, дети не против. И не нужно при этом как вы говорите после курса химиотерапии с больными детьми побираться у вокзала на съемную квартиру.
Adeli, 05 июля 2020 19:52
Просто пока не заработала свалка надо успеть здесь всё продать и съехать... Зачем чсто-то подписывать? Всё было решено 4 годаназад и уже идёт строительство. Все эти петиции - пук в лужу. Надо признать, что города-курорта здесь не будет никогда, поднимать зад и двигать в сторону СВОЕГО светлого будущего. Возможно, для кого-то эта свалка и будет тем волшебным пенделем, чтобы не ждать "у моря погоды", а заниматься своей жизнью со всей СВОЕЙ ответственностью
Аноним, 05 июля 2020 20:04
Продать , в лучшем случае успеют один процент квартир, дальше начнётся обвал цен на недвижимость Бердска ниже Линёва и даже Черепаново, т к . 50% недвижимости Бердска за вменяемую цену не купит никто - дураков нет!
вадик, 05 июля 2020 22:07
Не наводите панику" никто не купит", очень даже купят. Да , может и котедж на Южном и не купят быстро и дорого, но уж квартиру в центре при хорошем ценнике купят быстро. Поверьте в стране и области есть много хуже места где действительно не продать и за 100 тр. Нужно иметь немного оптимизма, при его отсутствии проще сразу в гроб лечь. Время покажет что там выйдет из этого. Может действительно завод по переработке построят.
Аноним, 06 июля 2020 10:12
"Нужно иметь немного оптимизма, при его отсутствии проще сразу в гроб лечь. Время покажет что там выйдет из этого. Может действительно завод по переработке построят."

Вадик у вас очень странная форма оптимизма, вы не находите? Говоря по русски, вас выгоняют из дома, а вы с оптимизмом поджимаете хвост и бежите не оглядываясь? Даже если любую зверюгу вы попытаетесь выгнать из её норы в лесу, она будет защищать свой дом до последнего, но Вадик ведь не зверюга? Если кто то из прохожих ему погрозит в его нору, то что сделает Вадик? Он убежит быстрее из своего дома, чем угрожающий успеет опустить руку с угрозой? Да вы просто законченный оптимист? Так чем лечь в гроб отличается от вашей трусости защитить свой дом и дом своих детей и до конца жизни трястись от страха под плинтусом понимая свою никчёмность? Кто вам поклялся, что там, куда вы торжественно сбежите, тот же бизнесмен, не станет строить на детской площадки вашего дома, точно такую же свалку? Вы правда такой наивный или просто всех держите за умственно отсталых? Вам жалко поставить свою подпись под правом и дальше жить в Бердске или вы ничего не делаете бесплатно?
анжела, 05 июля 2020 21:41
Ну значит нужно оперативно скидывать жилье "за сколько возьмут или предложат", или революцию предлагаете делать? Adeli верно говорит, может у кого извилинка наконец дорастет и он перестанет жаловаться, а начнет что то предпринимать что бы жизнь его перестала быть унылым болотом. Одними жалобами жизнь не устроить, да и короткая жизнь она что бы тратить ее на это. Нужно понять что ни в Бердске , ни в Москве и Нью Йорке , ни где бы то ни было не растут денежные деревья. Смотрите сами на что вы хотите потратить свою жизнь.
Аноним, 06 июля 2020 09:58
"Adeli верно говорит, может у кого извилинка наконец дорастет и он перестанет жаловаться, а начнет что то предпринимать что бы жизнь его перестала быть унылым болотом. Одними жалобами жизнь не устроить, да и короткая жизнь она что бы тратить ее на это. Нужно понять что ни в Бердске , ни в Москве и Нью Йорке , ни где бы то ни было не растут денежные деревья. "

Вы путаете тёплое с мягким! Я не говорил о том, как зарабатывать деньги или отсутствие работы с хорошей оплатой в Бердске, я говорил о том, что бежать от проблем вы можете вечно! Простой пример народ цыган, погуглите очень интересно, это Индия и раскол страны, этот народ бегает от своих проблем уже очень давно! Вы предлагаете вместо решения задачи, собрать подписи и отстоять своё право жить на земле предков, просто поджать хвост всем 100 000 жителям Бердска во имя сверхприбыли одного человека? Почитайте для общего развитя про Шиес в интернете, может дойдёт, что везде одинаково где нас нет! Сделать каждого жителя Бердска бродягой пожизненно, только из-за того, что анжелики лень дойти пятьдесят метров до магазина и поставить подпись за своё право на жизнь? Вы знаете почему карма преследует человека всю жизнь? Потому что человек боится решить задачу поставленную перед ним Богом-судьбой и что за этим следует? Правильно , человека оставляют на второй год, пока он не решит задачку и так до бесконечности! Куда бы вы не переехали, вас везде будет преследовать, точно такой же бизнесмен местного разлива, который будет плевать на вас и вы побежите в следующий и в следующий город, пока не умрёте от старости, но решать задачку принципиально не будете!
Николай, 06 июля 2020 01:17
В статье Курьер.Среда.Бердск "Покойникам понравится: Кладбищенскую дорогу ремонтируют на деньги депутатов горсовета Бердска" было изложено, как потрачены деньги 6,6 млн рублей бюджетных денег(прилагались фото). Покойникам, мэру, депутатам всё равно, потому что они не любят контролировать качество работ. Дорожники сделали не тот участок дороги, который разрушен (фото печаталось много раз в газете, более 30 лет). В воскресенье 5.07.2020г. проехал на кладбище по ямам, обочине. Мэр не местный, ему на погосте,как он думает, нечего делать, но Владимир Захаров, депутаты горсовета из бердска могли бы взять газель и проехать посмотреть, как потрачены денежки, которые они выделили, чтобы закрыть этот вопрос. Возможно на ямах и кочках они стрясли себе мозги, и начали думать о бердчанах.
Аноним, 06 июля 2020 08:58
Нельзя стрясти то чего нет. А лобную кость стрясти нельзя.

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