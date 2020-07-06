Фото с высоты птичьего полета нового полигона ТКО на границе города-курорта Бердска и Искитимского района

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» поступили снимки с высоты птичьего полета земли, где сейчас идет подготовка площадки под полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского района.
Будущий полигон ТКО — активно строится
На снимке хорошо видно, что до жилых строений почти рукой подать от места будущей мусорной свалки. Строится активно вторая дорога. И появилось место, где разрыт верхний слой земли, возможно, это место под котлован, возможно, земля нужна для строительных работ.
Напомним, что полигон входит в схему переработки мусора Новосибирской области. О свалке власти уже знали в 2016 году. Строят ее на земле бизнесмена Виктора Голубева по частному инвестиционному проекту. По ответам из министерства ЖКХ региона известно, что это полигон ТКО с линией сортировки.
Подписи собираются не так активно, как строится полигон
Противники свалки собирают подписи. Но на 5 июля 2020 года интернет-петицию подписи всего лишь 1303 человека. Напомним, что население города более 100 тысяч человек. Из них более 80 тысяч уже имею право голосовать.
Петиция Бердск против мусорной свалки
Адреса в Бердске, где идет сбор подписей на бумажных листах
Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п
В документе более 200 страниц. И все подробно изложено о будущем полигоне ТКО около поселка Маяк Искитимского района.
На сайте правовой информации можно детально изучить, как будет располагаться свалки в регионе. В планах построить 78 временных хранилищ. По ссылке — Территориальная схема обращения с отходами в Новосибирской области. Постановление губернатора Травникова от 25.07.2019, №284-п
http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001
В Искитимском районе появится два полигона ТКО
Цена полигона ТКО в поселке Маяк около кладбища Бердска — 1 35000,0 тыс.рублей
Во первых ваши дети вскоре начнут часто и без причины болеть аллергиями, онкологией, кожными заболевания и всем что связанно с лёгочной системой. Но это ведь для вас мелочи? Таких как умников за чужой счёт ведь это не коснётся? Правда? Но вот то что цены в городе-свалке- Бердске на квартиры, коттеджи, дома упадут ниже Искитимских, вас надеюсь порадует? Ведь при попытке сбежать в не загаженный свалкой Бердска , Новосибирск, вы просто никому не сможете втюхать за деньги свою квартиру на свалке! Вы хоть это понимаете? В Новосибирске вам придётся бомжевать по сьёмным квартирам и влазить в ипотеки! Вам это надо? И это всего лишь за мелку шалость, поленились поставить подпись против салки? Да! Как вам такое наказание соразмерно преступлению? Впечатляет? Не дойдёт через голову? Дойдёт через ноги когда побираться будем по съёмным квартирам Новосибирска, но этого достойны за свою лень и глупость? Вполне! По Гришке и шапка!
Паночка почему вы считаете всех тупее себя? Южному уже сегодня хана на 100%, при стабильном развитии плана почётного. Город Бердск, смотри карту 2ГИС, расположен веером вокруг его нового центра, свалки-могилы-Бердск! О чем это вам говорит? Что весь Бердск будет 100% отравлен грунтовыми токсинами снизу и земля под ногами берддчан превратиться в яд! В безветренную погоду токсичные испарения будут окутывать весь Бердск ПОЛНОСТЬЮ, от БЫМЗ- водозабора,Все дачныес общества от Марьиного лога-до водозабора- и Орбиты и от Спортивной-Космической-МИКРОРАЙОН-Горького-Рогачёва-Попова-Пионерской-Вокзальной и даже БДО!!! Роза ветров просто будет давать +50% канцерогенной вони, +50% скорости развития рака у аборигенов Бердска! Цены на свалку-Бердск рухнут, не льстите себе! От слов халва, халва - слаще не станет! Так что дальше обрыв, но жителям Бердска ведь можно?
Не все в Бердске барыги и не у всех на чёрный день три ляма припрятаны в отличии от паночек, на то чтобы драпать из Бердска в Первомайку! Ведь собрать подписи ведь куда сложнее, правда? Кстати рекламировать туда ехать жить может только прожжёный риэлтор, которому плевать на людей туда приехавших! Это я вам говорю, как человек там много лет жил и знает о чём говорит...
Вадик у вас очень странная форма оптимизма, вы не находите? Говоря по русски, вас выгоняют из дома, а вы с оптимизмом поджимаете хвост и бежите не оглядываясь? Даже если любую зверюгу вы попытаетесь выгнать из её норы в лесу, она будет защищать свой дом до последнего, но Вадик ведь не зверюга? Если кто то из прохожих ему погрозит в его нору, то что сделает Вадик? Он убежит быстрее из своего дома, чем угрожающий успеет опустить руку с угрозой? Да вы просто законченный оптимист? Так чем лечь в гроб отличается от вашей трусости защитить свой дом и дом своих детей и до конца жизни трястись от страха под плинтусом понимая свою никчёмность? Кто вам поклялся, что там, куда вы торжественно сбежите, тот же бизнесмен, не станет строить на детской площадки вашего дома, точно такую же свалку? Вы правда такой наивный или просто всех держите за умственно отсталых? Вам жалко поставить свою подпись под правом и дальше жить в Бердске или вы ничего не делаете бесплатно?
Вы путаете тёплое с мягким! Я не говорил о том, как зарабатывать деньги или отсутствие работы с хорошей оплатой в Бердске, я говорил о том, что бежать от проблем вы можете вечно! Простой пример народ цыган, погуглите очень интересно, это Индия и раскол страны, этот народ бегает от своих проблем уже очень давно! Вы предлагаете вместо решения задачи, собрать подписи и отстоять своё право жить на земле предков, просто поджать хвост всем 100 000 жителям Бердска во имя сверхприбыли одного человека? Почитайте для общего развитя про Шиес в интернете, может дойдёт, что везде одинаково где нас нет! Сделать каждого жителя Бердска бродягой пожизненно, только из-за того, что анжелики лень дойти пятьдесят метров до магазина и поставить подпись за своё право на жизнь? Вы знаете почему карма преследует человека всю жизнь? Потому что человек боится решить задачу поставленную перед ним Богом-судьбой и что за этим следует? Правильно , человека оставляют на второй год, пока он не решит задачку и так до бесконечности! Куда бы вы не переехали, вас везде будет преследовать, точно такой же бизнесмен местного разлива, который будет плевать на вас и вы побежите в следующий и в следующий город, пока не умрёте от старости, но решать задачку принципиально не будете!