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Кто имеет право на получение максимального пособия по безработице?

07:38 06.07.2020 Фото: PxHere
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Абсолютную ясность в этом вопросе вносит для читателей министерство труда и социальной защиты.

Кто имеет право на получение максимального пособия по безработице?
Максимальный размер пособия по безработице 12 130 рублей

«Гражданам, потерявшим работу после 1 марта, в период с апреля по июнь выплачивается максимальное пособие по безработице в размере 12 310 рублей вне зависимости от уровня ранее получаемого дохода и по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно одному из родителей, — объяснили в Минтруда. — Если за это время работу найти не удалось, то срок начисления пособия продлевается еще на три месяца, но не позднее чем до 1 октября».

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта, тоже назначается пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей, сообщили в ведомстве. Единственное отличие — этой категории граждан его начали платить с июня. Если за три месяца работу найти не удалось, пособие продлевается, но не дольше, чем до 1 октября.

«Гражданам, потерявшим работу до 1 марта, пособие по безработице выплачивается в зависимости от уровня ранее получаемого дохода, — добавили в Минтруда. — Кроме того, в течение июня-августа безработным гражданам, имеющим детей, к пособию по безработице назначается дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц, вне зависимости от даты увольнения».

При этом, по данным портала «Работа в России», в июле 2020 года минимальный размер пособия по безработице составляет 4500 рублей, а максимальный — 12 130 рублей.

Источник: РГ

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