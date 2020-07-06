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Дом / Общество

Почему в доме нельзя свистеть, денег не будет?

00:28 06.07.2020 Фото: Pixabay
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Если кто вздумает в доме русского человека посвистеть, ему тут же напомнят, чтобы свистеть прекратил, потому что примета такая давняя есть – деньги в доме, где свистят, не будут водиться.

Почему в доме нельзя свистеть, денег не будет?
Посвистеть есть немало любителей, и у некоторых так красиво получается – даже с соловьём перепутать можно

В древности для наших пращуров свист олицетворял стихию ветра

От стихии во многом зависела жизнь древнего человека. Например, ветер – значит разруха, а свист напоминал именно эту стихию. Из-за сильного ветра крестьяне очень страдали: посевы высыхали, избы рушились, крыши срывались. И тогда наступала нужда и бесконечные траты на восстановление всего разрушенного. Так что свист не имел ни единого шанса стать хорошей приметой.

Свиста не любит домовой

Существовало поверье якобы домовой, если раздражать его свистом в доме, уйдёт и оставит хозяев без достатка и без благосостояния – с собой всё унесёт.

А нечистая сила любит

Предки верили, что свистом можно привлечь нечистого, и тогда не избежать бед и лишений. Считалось, что злые силы, общаясь между собой, свистят, потому идут на свист, как к себе домой.

Связывали с нечистой силой и тараканов, потому есть и ещё одна поговорка, не такая распространённая — что свистеть нельзя, потому что заведутся тараканы.

Свистят только бездельники

И сегодня иногда можно услышать, как человека, который много говорит, но ничего не делает, называют свистуном, а несерьёзную барышню – свистушкой. Так повелось, что принято считать якобы если человек занят делом, насвистывать не будет — некогда.

Занятый делом человек зарабатывает деньги. А тот, кто свистит, не работает, значит, и заработать не торопится – вот в доме у него денег и не будет. Хотя, положа руку на сердце, стоит признать, что есть любители присвистывать, одновременно с этим усердно выполняя свою работу. Но это, видимо, исключение из правила.

Свистеть неприлично

Это уже не к вопросу о деньгах, а к тому, почему считается свист – это плохо. Традиционно считается, что свистящий ведёт себя в обществе неподобающе, а то и оскорбительно. Как бы то ни было, но окружающих-то он раздражает, значит – не прав.

Где свистеть не возбранялось

Как в древние времена, так и сегодня, свистеть смело можно, выйдя за порог дома, на любом открытом пространстве, на улице. Да и в общественном месте можно насвистывать, если это никому не мешает. Что же касается поверья, то оно справедливо только для жилых помещений.

Источник: rsute

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