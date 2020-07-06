Боксеры перебьются: 600 тыс. рублей гранта на развитие спорта похитил житель Бердска

Деньги должны вернуться в бердскую федерацию бокса

За растрату денежных средств по статье 160 ч. 3 приговорила к 2,6 годам лишения свободы управленца федерации бокса судья Бердского горсуда Татьяна Васюхневич. С условным сроком в два года.

Бердчанин выполнял управленческие функции в некоммерческой организации федерации бокса Бердска. Получил грант 600 тыс. рублей на реализацию программы по популизации детского и юношеского спорта на территории Бердска на 2017-2018 годы. И присвоил их. Перед грантодателем не отчитался.

Подсудимый вину не признал. Сказал, что все покупал для развития бокса. Но совсем не то, что было указано в программе. Суд признал его вину. Назначил ему наказание 2,6 месяцев лишения свободы, лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственной и организационной работой сроком на два года. Назначенное наказание считать условным сроком в два года, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 2 июля помощник судьи Татьяны Васюхневич Татьяна Ваганова.

Растраченную сумму, 600 тыс. рублей, осужденный должен вернуть в бердскую федерацию бокса.

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, —

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.