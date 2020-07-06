100 дней без людей: Открывается после самоизоляции с 8 июля музей Бердска

В музее введено несколько новых правил. Основные из них — посещение музея возможно только в гигиенических масках и соблюдение 1,5-2 метровой дистанции между находящимися в выставочном зале, если это не семейное посещение.

Бердчане соскучились по культурной жизни

8 июля бердский музей открывает залы после периода самоизоляции.

— 100 дней с маленьким хвостиком наш музей скучал без посетителей! Несмотря на закрытые двери, мы продолжали рассказывать об истории города и делиться впечатлениями обо всех знаменательных событиях календаря в формате онлайн. И вот, теперь мы можем вновь можем сказать: «Дорогие друзья! Встретимся в музее!». Чтобы встречи были максимально безопасными для вашего здоровья, в музее введено несколько новых правил. Основные из них — посещение музея возможно только в гигиенических масках и соблюдение 1,5-2 метровой дистанции между находящимися в выставочном зале (если это не семейное посещение). При осмотре выставок рекомендуется проходить залы по обозначенному маршруту движения, — сообщили в музее.

Есть ограничения по одновременному количеству посетителей в одном зале (от 3-х до 6-ти человек). В связи с этим посещение экспозиции «Листая книгу памяти» и музея «Театр Бирюкова» пока возможны только по предварительной записи (тел. 5-33-60, 5-33-66, 5-02-59).

Экскурсии в музее будут проводиться пока только индивидуальные или «семейные» и, также как и раньше, по предварительной записи.

Что посмотреть в музее?

— В экспозиционно-выставочных залах (ул.Спортивная,9, тел. 5-33-66) работают выставки:

— «Связующее звено», посвященная 170-летию со дня рождения купца 1 гильдии и благотворителя Владимира Горохова, из цикла «Старый Бердск»;

— «Искусство летать» — живописные работы Евгений Баранова и модели Евгения Чагочкина рассказывают об истории воздухоплавания и самолетостроения;

— «Жили-были бердчане» — зал открытого хранения экспонатов;

— «С именем Ленина», посвященная 150-летию В.И.Ленина;

и экспозиция «Листая Книгу Памяти».

— В арт-зале (ул.Спортивная,11, тел. 5-33-60) – выставка «Ах!», в честь Дня художника Бердска, представляет живописные и графические работы XX и XXI века и проходит при поддержке Клуба художников Бердска 🎨

— Музей истории Бердского радиозавода, (ул. Ленина, 89/8, 7 этаж, тел.2-80-55) представляет коллекции радиотехники, выпускаемой БРЗ (ПО «Вега»), документов и фотографий из жизни завода.

-Мемориальный музей «Театр Бирюкова», (ул. Кирова, 1, 5-02-59) рассказывает о жизни и творчестве Народного артиста РФ Владлена Бирюкова.

Режим работы музея:

Вторник – пятница с 10:00 до 18:00

Суббота,– с 10:00 до 16:00

Воскресенье и понедельник – выходные дни.

С вопросами можно обратиться по100 дней тел. 5-33-60