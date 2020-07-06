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Замаскировал под крупу 14 килограммов наркотиков наркокурьер в Новосибирске. Его арестовали

11:00 06.07.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Транспортные полицейские задержали обвиняемого в момент оборудования тайника, а затем установили квартиру, превращенную в склад запрещенных веществ.

Замаскировал под крупу 14 килограммов наркотиков наркокурьер в Новосибирске. Его арестовали
У курьера изъяли почти четверть килограмма психостимулятора альфа-ПВП

Следователи транспортной полиции предъявили обвинение в покушении на сбыт 14 килограммов синтетических наркотиков 25-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья, проживающему в Новосибирске.

Транспортные полицейские задержали мужчину в момент оборудования тайников-закладок. У курьера изъяли почти четверть килограмма психостимулятора альфа-ПВП. Запрещенное вещество было замаскировано под упаковку крупы. Оптовую закладку с аналогичным содержимым оперативники обнаружили недалеко от места задержания фигуранта.

В ходе дальнейшего обыска в квартире подозреваемого было изъято более тринадцати килограммов различных наркотических средств синтетического происхождения, приготовленных к сбыту на территории Новосибирска. Общая масса изъятого превысила 14 килограммов 100 граммов. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование завершено, задержанному предъявлено обвинение в покушении на преступление, предусмотренное статьей 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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