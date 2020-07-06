Попросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответа

1 июля был направлен запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с 45 вопросами. В них редакция «Курьер. Среда. Бердск» спрашивает об ужасах в отделении пульмонологии: как лечат пациентов, как диагностируют врачей, почему нет средств защиты и ковидного госпиталя.
Данный запрос также был отправлен в Общероссийский народный фронт, премьер-министру Михаилу Мишустину, в министерство здравоохранения России и Владимиру Путину. 3 июля пришел ответ от министерства здравоохранения Новосибирской области. Министр Константин Хальзов попросил 30 дней отсрочки, чтобы ответить на запрос не в течение недели, а в течение 30 дней, что регламентируется законом о СМИ. Ответ от Минздрава Новосибирской области придет не позже 1 августа 2020 года. Просьбу об отсрочке министр аргументировал большим объемом запрашиваемой информации.
Напоминаем список вопросов, отправленных в вышеуказанные инстанции:
- Почему пациентам пульмонологического отделения ЦГБ Бердска не берут мазки на коронавирус?
2. Какой максимальный объем тестов на коронавирус в сутки может быть проведен в городе Бердске?
3. Почему на 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него предполагается лишь две дневные медсестры в пульмонологии ЦГБ Бердска?
4. Возможно ли создание ковидного госпиталя на базе ЦГБ Бердска? Если да, то почему его до сих пор нет.
- Сколько пациентов с коронавирусом должно лежать в отделении пульмонологии, чтобы его признали ковидным госпиталем?
6. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено всеми необходимыми медикаментами для лечения пациентов?
7. Должны ли пациенты с коронавирусом или в ожидании диагноза контактировать друг с другом в одной палате или в коридорах отделения?
8. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска, где лечатся пациенты с коронавирусом, не оснащено боксами?
9. Почему в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска пациентам не выдают постельное белье? И некоторые спят на белье после предыдущих пациентов?
11. Сколько раз в день должны кварцеваться палаты и коридоры отделения пульмонологии ЦГБ Бердска?
12. Сколько штук перчаток, масок, костюмов химзащиты должно выдаваться на одного сотрудника отделения пульмонологии ЦГБ Бердска, которые работают с ковидными пациентами?
13. Почему руководство ЦГБ Бердска не признает работу с ковидными пациентами медперсонала пульмонологии ?
14. Почему медперсонал пульмонологического отделения БЦГБ не получает выплаты за работу с ковидными пациентами?
15. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено градусниками?
16. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено аппаратами ИВЛ?
17. Почему от медперсонала скрываются данные о зараженных коронавирусом в Бердске?
19. Почему, по Вашему мнению, врачи и медсестры бояться говорить вслух о своих проблемах?
20. Почему врачи и медицинские сестры после контакта с ковидными больными идут домой к своим родным?
21. Почему главный врач Алла Дробинская скрывает реальную картину от министра здравоохранения правительства Новосибирской области, СМИ и общественности по ситуации с ковид в Бердске?
22. Почему жители Бердска не могут неделями дождаться, когда у них возьмут тест на COVID-19?
23. Почему в ЦГБ Бердска перестали делать КТ диагностику пациентам с пневмонией?
24. Когда поступят в Новосибирскую область и Бердск новые противовирусные лекарства?
25. Возможно ли в больницу Бердска и в Новосибирска направить бригаду врачей для обмена опытом?
27. Почему в Бердске у пациентов с признаками острой респираторной инфекции не проводят обследования на COVID-19?
28. Почему ковид-пациентов с пульмонологии возят на КТ в хирургический корпус БЦГБ?
29. Как долго будет еще идти ремонт инфекционного корпуса БЦГБ?
30. Почему не решается вопрос о госпитализации всех заболевших коронавирусом бердчан в оснащенные госпитали Новосибирска,?
31. Может ли и должен ли министр здравоохранения Новосибирской области обращаться в Минздраф РФ с просьбой о помощи для своего региона?
32. Почему больные ждут по 10 дней тестов на коронавирус. И еще столько же их результатов?
33. Почему в бердской ЦГБ пациентов с коронавирусом не лечат эффективными лекарствами от коронавируса, о которых рассказывают в СМИ?
35. Почему не запускают построенный госпиталь для больных коронавирусом в Новосибирске?
36. Почему в поликлинике №2 города Бердска нет дезинфицирующих средств, почему нет бактерицидных ламп?
37. Почему в Бердске тест на коронавирус берется только после подтвержденной на КТ пневмонии?
38. Почему врачи и медсестры ведут прием без медицинских масок?
39. Почему тест на коронавирус берут только у больного, а у членов его семьи — не берут?
40. Какие средства выделялись правительством для подготовки к пандемии конкретно на Бердск?
41. Почему бердская медицина оказалась не готова к такому приливу больных?
43. Кто отвечает за логистику, то есть перевозку больных COVID-19?
44. Почему легкая и средняя степень заболевания лечится в пульмонологическом корпусе, а тяжелая — в хирургическом?
45. Зачем делать косметический ремонт в приемном отделении хирургического корпуса вместо ремонта инфекционного корпуса?