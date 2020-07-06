06.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Попросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответа

11:01 06.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
0

Ответ на 45 вопросов, отправленных Путину, министру здравоохранения РФ, ОНФ, премьер-министру Мишустину и министру здравоохранения Новосибирской области, придет от Минздрава Новосибирской области только к августу.

Попросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответа
Просит об отсрочке ответа до 1 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Попросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответа

Попросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответаНовые зараженные COVID-19 в Бердске: Мужчины 50 и 75 лет, женщина 74 года больны коронавирусом на 6 июляЕщё 30 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.ВопросыПоделись с теми, кто голодает в пандемию в БердскеПопросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответаЕщё 1688 новостей

1 июля был направлен запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с 45 вопросами. В них редакция «Курьер. Среда. Бердск» спрашивает об ужасах в отделении пульмонологии: как лечат пациентов, как диагностируют врачей, почему нет средств защиты и ковидного госпиталя.

Данный запрос также был отправлен в Общероссийский народный фронт, премьер-министру Михаилу Мишустину, в министерство здравоохранения России и Владимиру Путину. 3 июля пришел ответ от министерства здравоохранения Новосибирской области. Министр Константин Хальзов попросил 30 дней отсрочки, чтобы ответить на запрос не в течение недели, а в течение 30 дней, что регламентируется законом о СМИ. Ответ от Минздрава Новосибирской области придет не позже 1 августа 2020 года. Просьбу об отсрочке министр аргументировал большим объемом запрашиваемой информации.

Напоминаем список вопросов, отправленных в вышеуказанные инстанции:

  1. Почему пациентам пульмонологического отделения ЦГБ Бердска не берут мазки на коронавирус?
    2. Какой максимальный объем тестов на коронавирус в сутки может быть проведен в городе Бердске?
    3. Почему на 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус и с подозрением на него предполагается лишь две дневные медсестры в пульмонологии ЦГБ Бердска?
    4. Возможно ли создание ковидного госпиталя на базе ЦГБ Бердска? Если да, то почему его до сих пор нет.
  2. Сколько пациентов с коронавирусом должно лежать в отделении пульмонологии, чтобы его признали ковидным госпиталем?
    6. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено всеми необходимыми медикаментами для лечения пациентов?
    7. Должны ли пациенты с коронавирусом или в ожидании диагноза контактировать друг с другом в одной палате или в коридорах отделения?
    8. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска, где лечатся пациенты с коронавирусом, не оснащено боксами?
    9. Почему в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска пациентам не выдают постельное белье? И некоторые спят на белье после предыдущих пациентов?
    10. Сколько раз должно выдаваться свежее постельное белье таким пациентам? И должно ли выдаваться?
    11. Сколько раз в день должны кварцеваться палаты и коридоры отделения пульмонологии ЦГБ Бердска?
    12. Сколько штук перчаток, масок, костюмов химзащиты должно выдаваться на одного сотрудника отделения пульмонологии ЦГБ Бердска, которые работают с ковидными пациентами?
    13. Почему руководство ЦГБ Бердска не признает работу с ковидными пациентами медперсонала пульмонологии ?
    14. Почему медперсонал пульмонологического отделения БЦГБ не получает выплаты за работу с ковидными пациентами?
    15. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено градусниками?
    16. Почему пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска не обеспечено аппаратами ИВЛ?
    17. Почему от медперсонала скрываются данные о зараженных коронавирусом в Бердске?
    18. По каким критериям оценивается, что медицинский работник обязан получить выплаты от президента Владимира Путина?
    19. Почему, по Вашему мнению, врачи и медсестры бояться говорить вслух о своих проблемах?
    20. Почему врачи и медицинские сестры после контакта с ковидными больными идут домой к своим родным?
    21. Почему главный врач Алла Дробинская скрывает реальную картину от министра здравоохранения правительства Новосибирской области, СМИ и общественности по ситуации с ковид в Бердске?
    22. Почему жители Бердска не могут неделями дождаться, когда у них возьмут тест на COVID-19?
    23. Почему в ЦГБ Бердска перестали делать КТ диагностику пациентам с пневмонией?
    24. Когда поступят в Новосибирскую область и Бердск новые противовирусные лекарства?
    25. Возможно ли в больницу Бердска и в Новосибирска направить бригаду врачей для обмена опытом?
    26. Должен ли быть в ковидном госпитале кислород?
    27. Почему в Бердске у пациентов с признаками острой респираторной инфекции не проводят обследования на COVID-19?
    28. Почему ковид-пациентов с пульмонологии возят на КТ в хирургический корпус БЦГБ?
    29. Как долго будет еще идти ремонт инфекционного корпуса БЦГБ?
    30. Почему не решается вопрос о госпитализации всех заболевших коронавирусом бердчан в оснащенные госпитали Новосибирска,?
    31. Может ли и должен ли министр здравоохранения Новосибирской области обращаться в Минздраф РФ с просьбой о помощи для своего региона?
    32. Почему больные ждут по 10 дней тестов на коронавирус. И еще столько же их результатов?
    33. Почему в бердской ЦГБ пациентов с коронавирусом не лечат эффективными лекарствами от коронавируса, о которых рассказывают в СМИ?
    34. Почему в разгар пандемии коронавируса в муниципальных больницах отсутствуют современные ренгеновские аппараты? В том числе в Бердске?
    35. Почему не запускают построенный госпиталь для больных коронавирусом в Новосибирске?
    36. Почему в поликлинике №2 города Бердска нет дезинфицирующих средств, почему нет бактерицидных ламп?
    37. Почему в Бердске тест на коронавирус берется только после подтвержденной на КТ пневмонии?
    38. Почему врачи и медсестры ведут прием без медицинских масок?
    39. Почему тест на коронавирус берут только у больного, а у членов его семьи — не берут?
    40. Какие средства выделялись правительством для подготовки к пандемии конкретно на Бердск?
    41. Почему бердская медицина оказалась не готова к такому приливу больных?
    42. Почему у больных нет возможности вызвать врача на дом? Почему не приезжают врачи?
    43. Кто отвечает за логистику, то есть перевозку больных COVID-19?
    44. Почему легкая и средняя степень заболевания лечится в пульмонологическом корпусе, а тяжелая — в хирургическом?
    45. Зачем делать косметический ремонт в приемном отделении хирургического корпуса вместо ремонта инфекционного корпуса?
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы думаете, ответ какого содержания придет на вопросы? Будет ли там правда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКому Ванга предсказала нелегкую судьбу? Их лишь 3 знака Зодиака. Ты вошел в тройку?
11:08 06-07-2020
Кому Ванга предсказала нелегкую судьбу? Их лишь 3 знака Зодиака. Ты вошел в тройку?
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 2
11:07 06-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскПопросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответа
11:01 06-07-2020
Попросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответа
БердскВанга выделила 7 знаков Зодиака в високосный 2020 год и дала им особые указания
11:01 06-07-2020
Ванга выделила 7 знаков Зодиака в високосный 2020 год и дала им особые указания
БердскОткрыл летние кафе и веранды с 6 июля губернатор Травников в Новосибирской области. В Бердске тоже
11:00 06-07-2020
Открыл летние кафе и веранды с 6 июля губернатор Травников в Новосибирской области. В Бердске тоже
Замаскировал под крупу 14 килограммов наркотиков наркокурьер в Новосибирске. Его арестовали
11:00 06-07-2020
Замаскировал под крупу 14 килограммов наркотиков наркокурьер в Новосибирске. Его арестовали
БердскКак месяц рождения влияет на ваш характер? Совпало?
10:52 06-07-2020
Как месяц рождения влияет на ваш характер? Совпало?
Бубонную чуму нашли у скотовода в Китае
10:45 06-07-2020
Бубонную чуму нашли у скотовода в Китае
Бердск12 заговоров для привлечения денег для всех 12 знаков Зодиака. Как заставить деньги прилипать к вам? Срочно узнай!
10:44 06-07-2020
12 заговоров для привлечения денег для всех 12 знаков Зодиака. Как заставить деньги прилипать к вам? Срочно узнай!
Бердск100 дней без людей: Открывается после самоизоляции с 8 июля музей Бердска
10:30 06-07-2020
100 дней без людей: Открывается после самоизоляции с 8 июля музей Бердска