Попросил отсрочку министр Хальзов: запрос об ужасах в пульмонологии Бердска до 1 августа 2020 года останется без ответа

Ответ на 45 вопросов, отправленных Путину, министру здравоохранения РФ, ОНФ, премьер-министру Мишустину и министру здравоохранения Новосибирской области, придет от Минздрава Новосибирской области только к августу.

Просит об отсрочке ответа до 1 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

1 июля был направлен запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с 45 вопросами. В них редакция «Курьер. Среда. Бердск» спрашивает об ужасах в отделении пульмонологии: как лечат пациентов, как диагностируют врачей, почему нет средств защиты и ковидного госпиталя.

Данный запрос также был отправлен в Общероссийский народный фронт, премьер-министру Михаилу Мишустину, в министерство здравоохранения России и Владимиру Путину. 3 июля пришел ответ от министерства здравоохранения Новосибирской области. Министр Константин Хальзов попросил 30 дней отсрочки, чтобы ответить на запрос не в течение недели, а в течение 30 дней, что регламентируется законом о СМИ. Ответ от Минздрава Новосибирской области придет не позже 1 августа 2020 года. Просьбу об отсрочке министр аргументировал большим объемом запрашиваемой информации.

Напоминаем список вопросов, отправленных в вышеуказанные инстанции: