12 заговоров для привлечения денег для всех 12 знаков Зодиака. Как заставить деньги прилипать к вам? Срочно узнай!

Астрологи выяснили, каким способом каждому знаку зодиака можно привлечь к себе богатство. Специальные слова для каждого знака Зодиака.

Ни для кого не секрет, что знак зодиака предопределяет жизнь каждого человека. Он влияет не только на его личные качества, но и на финансовую удачу

Заговоры и обряды, что помогут знакам зодиака избавиться от финансовых трудностей

Ни для кого не секрет, что знак зодиака предопределяет жизнь каждого человека. Он влияет не только на его личные качества, но и на финансовую удачу. Астрологи выяснили, каким способом каждому знаку зодиака можно привлечь к себе богатство.

Овен



Овнам, чтобы привлечь к себе богатство, нужно носить с собой счастливую желтую монету. Разжечь костер, вкинуть в него монетку и сказать:

Как в огне все сгорает, искра жизни во мне полыхает, так и достаток ко мне приплывет, огонь удачу принесет.

Телец

Тельцам следует заговаривать монеты в стеклянной емкости на растущую Луну. При этом необходимо говорить:

Луна финансы в рост пускает, мне богаче стать помогает. Как Полная Луна пройдет, так и денежные трудности уйдут.

Близнецы

Близнецам богатство поможет притянуть заговоренное светлое перо. Его нужно положить в кошельке между купюрами и сказать:

Птица летела, перо сронила. Кто его нашел, тот богатство обрел.

Рак

Раки очень бояться тратить деньги. В таких случаях им следует говорить:

С деньгами не прощаюсь, их в рост отпускаю, отдаю малость, больше получаю.

Тогда деньги буду прибавляться.

Лев

Львы не могут сколотить богатство, потому как много тратят. Умерить этот пыл им поможет заговоренная вещь:

Деньги истрачены, назад выхода нет. Деньги не храню, а потом страдаю. Финансы не будут уходить, как только эту вещь начну с собой носить.

Дева



Девам поможет разбогатеть желтая, заговоренная монетка. Монету нужно держать в кармане весь день и говорить:

Деньги лежали, меркнули, цену теряли. Я их найду, замасленность уберу и снова в обиход введу.

Весы

Весам следует положить пятак в левый ботинок во время растущей Луны и ходить с ним весь день, а вечером произнести слова:

Деньги со мной ходили, многие дороги видели. За порог переступлю, финансовую удачу притяну.

Скорпион

Скорпионам поможет следующий заговор:

Деньги к другим деньгам уходят, но ко мне воротятся. Ни едина монета со счетов не уйдет, в руки к обманщику не попадет.

Стрелец

Стрельцам необходимо проговорить слова:

За богатством я гонюсь, и нигде ничего не успеваю. Как только монету счастливую найду, так и везде поспею.

А затем, найти на улице монету и все время носить с собой.

Козерог

Стать богаче Козерогам помогут слова заговора, которые следует произносить перед принятием каждого важного решения:

Сколько дорог не пройдено, сколько путей не ведомо. По ним всем пройду и в конце денежную удачу найду.

Водолей



Защититься от кредитов и долгов водолеям помогут слова:

Сколько получаю, столько и трачу. Ненужного не беру, деньги берегу, долгов избегаю, богатство привлекаю.

Рыбы

Рыбам для богатства, необходимо заговорить воду. Слова:

Вода все плохое смывает, нищеты меня лишает, богатства и разума добавляет. Как вода из стакана испарится, так и трудности мои разрешатся.

Тогда их материальное положение улучшится.

Источник: http://rsute.ru/