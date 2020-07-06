12 заговоров для привлечения денег для всех 12 знаков Зодиака. Как заставить деньги прилипать к вам? Срочно узнай!

Заговоры и обряды, что помогут знакам зодиака избавиться от финансовых трудностей
Ни для кого не секрет, что знак зодиака предопределяет жизнь каждого человека. Он влияет не только на его личные качества, но и на финансовую удачу. Астрологи выяснили, каким способом каждому знаку зодиака можно привлечь к себе богатство.
Овен
Как в огне все сгорает, искра жизни во мне полыхает, так и достаток ко мне приплывет, огонь удачу принесет.
Телец
Тельцам следует заговаривать монеты в стеклянной емкости на растущую Луну. При этом необходимо говорить:
Луна финансы в рост пускает, мне богаче стать помогает. Как Полная Луна пройдет, так и денежные трудности уйдут.
Близнецы
Близнецам богатство поможет притянуть заговоренное светлое перо. Его нужно положить в кошельке между купюрами и сказать:
Птица летела, перо сронила. Кто его нашел, тот богатство обрел.
Рак
Раки очень бояться тратить деньги. В таких случаях им следует говорить:
С деньгами не прощаюсь, их в рост отпускаю, отдаю малость, больше получаю.
Тогда деньги буду прибавляться.
Лев
Львы не могут сколотить богатство, потому как много тратят. Умерить этот пыл им поможет заговоренная вещь:
Деньги истрачены, назад выхода нет. Деньги не храню, а потом страдаю. Финансы не будут уходить, как только эту вещь начну с собой носить.
Дева
Деньги лежали, меркнули, цену теряли. Я их найду, замасленность уберу и снова в обиход введу.
Весы
Весам следует положить пятак в левый ботинок во время растущей Луны и ходить с ним весь день, а вечером произнести слова:
Деньги со мной ходили, многие дороги видели. За порог переступлю, финансовую удачу притяну.
Скорпион
Скорпионам поможет следующий заговор:
Деньги к другим деньгам уходят, но ко мне воротятся. Ни едина монета со счетов не уйдет, в руки к обманщику не попадет.
Стрелец
Стрельцам необходимо проговорить слова:
За богатством я гонюсь, и нигде ничего не успеваю. Как только монету счастливую найду, так и везде поспею.
А затем, найти на улице монету и все время носить с собой.
Козерог
Стать богаче Козерогам помогут слова заговора, которые следует произносить перед принятием каждого важного решения:
Сколько дорог не пройдено, сколько путей не ведомо. По ним всем пройду и в конце денежную удачу найду.
Водолей
Сколько получаю, столько и трачу. Ненужного не беру, деньги берегу, долгов избегаю, богатство привлекаю.
Рыбы
Рыбам для богатства, необходимо заговорить воду. Слова:
Вода все плохое смывает, нищеты меня лишает, богатства и разума добавляет. Как вода из стакана испарится, так и трудности мои разрешатся.
Тогда их материальное положение улучшится.
Источник: http://rsute.ru/