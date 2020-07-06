Открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом? Ждет заключение экспертизы проект будущего полигона у кладбища Бердска

Организаторы полигона приезжали для согласования проекта в СибНИА им. С.А. Чаплыгина к руководству аэродрома «Бердск-Центральный». В нем было указано, что это будет не открытая свалка, а помещение с крышей для сортировки мусора. В то время как строители заявляли другое.

Строители свалки тоже хотят обедать

Открывая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом — что будет у кладбища Бердска? На этот вопрос икал ответ Курьер.Среда.Бердск». Напомним, птицы от свалки попадут в турбину и станут причиной катастрофы: Не должно быть полигона ТКО в 15 км по закону у аэродрома «Бердск-Центральный». Заместитель директора по летной работе СибНИА им. С.А. Чаплыгина Олег Лебедев, в ведомство которого переводят аэродром, рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что организаторы полигона приезжали к ним для согласования проекта.

— В проекте было указано, что это будет не открытая свалка, а помещение с крышей для сортировки мусора. Что-то схожее с мусороперерабатывающим заводом. В закрытый ангар будет заезжать машина и внутри будет распределение отходов, — рассказал Олег Анатольевич 3 июля «Курьер. Среда. Бердск».

Также напомним, то что не должно быть свалок рядом с авиационными объектами, прописано в законе №135. В ст. 47 о приаэродромной территории сказано, что рядом запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Директор ООО «Полигон» Денис Шалдов, который строит дорогу к этому участку, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что полигон будет представлять из себя сортировку и захоронение мусора. Утилизации там не будет.

3 июля «Курьер. Среда. Бердск» связался вновь с Денисом Шалдовым. Он неточно ответил на вопрос — что это будет все-таки мусороперерабатывающий завод или свалка:

— Когда пройдет экспертизу проект, тогда и будет понятно, — сказал Шалдов.

Также напомним, главное решение по проекту полигона за Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Роспироднадзора. Туда отправлен запрос — прошел ли экспертизу проект. Также «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Роспотребнадзор Новосибирской области с таким же вопросом.