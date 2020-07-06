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Открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом? Ждет заключение экспертизы проект будущего полигона у кладбища Бердска

22:13 06.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Организаторы полигона приезжали для согласования проекта в СибНИА им. С.А. Чаплыгина к руководству аэродрома «Бердск-Центральный». В нем было указано, что это будет не открытая свалка, а помещение с крышей для сортировки мусора. В то время как строители заявляли другое.

Открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом? Ждет заключение экспертизы проект будущего полигона у кладбища Бердска
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Открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом? Ждет заключение экспертизы проект будущего полигона у кладбища Бердска

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Открывая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом — что будет у кладбища Бердска? На этот вопрос икал ответ Курьер.Среда.Бердск». Напомним, птицы от свалки попадут в турбину и станут причиной катастрофы: Не должно быть полигона ТКО в 15 км по закону у аэродрома «Бердск-Центральный». Заместитель директора по летной работе СибНИА им. С.А. Чаплыгина Олег Лебедев, в ведомство которого переводят аэродром, рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что организаторы полигона приезжали к ним для согласования проекта.

— В проекте было указано, что это будет не открытая свалка, а помещение с крышей для сортировки мусора. Что-то схожее с мусороперерабатывающим заводом. В закрытый ангар будет заезжать машина и внутри будет распределение отходов, — рассказал Олег Анатольевич 3 июля «Курьер. Среда. Бердск».

Также напомним, то что не должно быть свалок рядом с авиационными объектами, прописано в законе №135. В ст. 47 о приаэродромной территории сказано, что рядом запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Директор ООО «Полигон» Денис Шалдов, который строит дорогу к этому участку, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что полигон будет представлять из себя сортировку и захоронение мусора. Утилизации там не будет.

3 июля «Курьер. Среда. Бердск» связался вновь с Денисом Шалдовым. Он неточно ответил на вопрос — что это будет все-таки мусороперерабатывающий завод или свалка:

— Когда пройдет экспертизу проект, тогда и будет понятно, — сказал Шалдов.

Также напомним, главное решение по проекту полигона за Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Роспироднадзора. Туда отправлен запрос — прошел ли экспертизу проект. Также «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Роспотребнадзор Новосибирской области с таким же вопросом.

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От редакции

Важно, что именно будет?

123, 06 июля 2020 12:33
Если уже строят дорогу, значит все схвачено. Просто так в пустоту палить деньги никто не будет
Аноним, 06 июля 2020 13:29
так будет однозначно.
А что? То что законам противоречить не будет и прописанным правилам.
Так что я лично спокоен.
Аноним, 06 июля 2020 22:47
Жить-то где будешь Аноним? Тентакли за 30 серебренников отрастишь?
Аноним, 06 июля 2020 15:40
Если будет завод, будет дыма много вокруг, открытая свалка то же самое В любом случае жители города страдают =(
1906, 06 июля 2020 19:03
"... В закрытый ангар будет заезжать машина и внутри будет распределение отходов, — рассказал Олег Анатольевич 3 июля «Курьер. Среда. Бердск»..." Одна машина будет заезжать в сарай,а 10 машин вывалят мусор рядом под открытым небом для,возможно, будущей сортировки.Олег Лебедев, на аэродроме в Бердске иногда падают самолеты по неизвестным причинам с человеческими жертвами.Бездумно согласовав этот полигон Вы можете превратиться в невольного
могильщика авиаторов.А беспринципные бердские депутаты будут снова разводить руками:" Виктор А.,Вы же обещали закрытую сортировку".На стадии согласования проекта обещают закрытую сортировку,а по факту валить мусор будут по старым отработанным технологиям.
Аноним, 06 июля 2020 22:45
"... пройдет экспертизу проект" То есть проект всё-таки есть? Проект в студию
аноним, 06 июля 2020 23:10
Целый город на уши поставить ради мусоорной свалки,которой не должно быть!

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