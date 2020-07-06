Открыл летние кафе и веранды с 6 июля губернатор Травников в Новосибирской области. В Бердске тоже

Решение об открытии летних кафе и веранд уже принято. Сегодня, 6 июля, будут рассмотрены соответствующие документы. Уже вечером летние кафе могут начать принимать посетителей.

В регионе начнут работать летние кафе и веранды

Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Как заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на еженедельном оперативном совещании, с понедельника, 6 июля 2020 года, в регионе начнут работать летние кафе и веранды. Об этом сообщил корреспондент «Вести Новосибирск», который находится на совещании.

Решение об открытии летних кафе и веранд уже принято. Сегодня, 6 июля, будут рассмотрены соответствующие документы. Уже вечером летние кафе могут начать принимать посетителей.

Напомним, ранее в области возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом, Новосибирский зоопарк и музеи. При этом жители региона продолжают носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать дистанцию в 1,5 — 2 метра.

Источник: НСКТВ