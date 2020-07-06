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Почти 7,5 млрд руб. выделил на выплаты медикам в июле Мишустин

13:00 06.07.2020 Фото: Piqsels
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В правительстве уточняют, что выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Почти 7,5 млрд руб. выделил на выплаты медикам в июле Мишустин
20 июня глава государства предложил сохранить федеральные и региональные надбавки для медиков до конца лета

Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, работающими с пациентами, заболевшими COVID-19.

20 июня глава государства предложил сохранить федеральные и региональные надбавки для медиков до конца лета. После этого Мишустин заявил, что правительство выделит на эти цели почти 7,5 млрд руб. Также кабмин собирался дополнительно направить 3,5 млрд руб. социальным работникам, которые оказывают помощь больным с COVID-19.

Согласно распоряжению президента лечащие пациентов с COVID-19 врачи получают ежемесячно по 80 тыс. руб., средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых положены выплаты по 25 тыс. руб.

В правительстве уточняют, что выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

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