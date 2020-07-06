Освободят от платы за детский сад малоимущие семьи в России

По мнению автора инициативы, это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей.

Это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму (копия есть в распоряжении RT) с предложением освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом.

По мнению автора инициативы, это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей.

«Прошу освободить от оплаты за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — сказано в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.

По мнению парламентария, такая мера позволит существенно сократить очереди в детские сады. Уточняется, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.

Источник: РТ