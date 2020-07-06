Оказался запертым в квартире парализованный мужчина 80 лет в доме по ул. Парковая поселка Агролес под Бердском

Спасателей вызвали родственники больного дедушки. Замок заблокировало, а сам он дверь открыть не мог. Дверь пришлось вскрывать.

Заблокировало дверь с парализованным дедушкой внутри в поселке Агролес

Вызвали в помощь парализованному мужчине спасателей Бердска 2 июля. Звонок поступил в 12.03 с сообщением о том, что требуется помощь по вскрытию входной двери в поселке Агролес Бердска ул. Парковая дом №21. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

— Нам сообщили, что внутри находится парализованный мужчина 41 года рождения. Сам он дверь открыть не может. Спасатели деблокировали дверь и обеспечили доступ к больному, — рассказал Сергей Валерьевич 6 июля.

Просьба о вскрытии поступила от родственников. Мужчине, оказавшемся взаперти, помощь не понадобилась, уточнил Козин.