Зоозащитницы «издеваются» над животиной: никто не замуровывал полуживых кошек в подвале девятиэтажке Искитима

Зозащитники расставляют макароны по периметру всего дома

От деятельности трех зоозащитниц страдают все жители дома №45 в микрорайоне Индустриальном Искитима. Об этом сайту «Весь Искитим» заявила 6 июля старшая по дому Татьяна Даниловна.

— Никто кошек не замуровывал. Решетки на окна поставят только через год-два. Там такие дыры выбили — на тракторе можно заезжать, — возмущалась Татьяна Даниловна.

В их девятиэтажке живут три любительницы кошечек, но они над ними просто издеваются, подчеркнула Татьяна Даниловна. У кошек стригущий лишай. У одной хвост облез — страшно смотреть, у другой — вся бочина голая. Они еле ходят. Представьте, кормят их макаронами, отметила старшая по дому. Они плодятся в подвале. Котята дохнут, вонь. Зоозащитницам предложили сброситься всем домом и стерилизовать бездомных животных. Но те пошли в отказ, мол, все должно быть естественно, пусть плодятся.

— Они издеваются над животиной натуральным образом. Видели бы этих кошечек и в каких условиях они живут. Зоозащитницы вообще не прислушиваются к людям. Им начинаешь говорить, а они начинают орать, проклинать, такая истерика. С ними уже никто не связывается. В подвале в этот раз утеплитель нам пришлось менять по-новой. Жители собрали почти 1 млн рублей, чтобы восстановить утеплитель. Кошечки-то дерут его. А мы за свой счет восстанавливаем. Стали им говорит, а они: им же надо чем-то ногти чистить. Но почему за счет жителей, почему мы должны деньги собирать? Зимой зоозащитницы несколько раз замки срывали, а у нас там дорогостоящее оборудование. Мы им предлагали: сделайте для кошечек где-то одно место. Кормите их, мы не против. Это ваше любимое занятие. Но давайте так, чтобы это не было в ущерб людям. Бесполезно. Нет, пусть живут в подвале и все. Хорошо, оборудуйте в подвале отдельное место, сделайте им там клетушку, чтобы они только никуда из нее не выходили, только на улицу и обратно. А они: а что это мы ее будет делать, делайте, если вам это надо. Нам это не надо. Сейчас начали жаловаться, и УК пробила окна. Дом стоит на месте болота. В подвале сырость, окон вообще никаких не было. Все было заложено кирпичами. Почему тогда не жаловались? Мы стали настаивать: в подвале вонь, и УК выбила по кирпичу. И в эти отверстия зоозащитницы бросают еду. Там эти макароны гниют, там вонища. Котята дохнут, кошки дохнут в этом подвале. Там этих блох, мы не знаем, что с ними делать. Только в этом году два раза травили. Они прыгают на жителей, вокруг дома уже расплодились. Нужно видеть, какие кошки здесь ходят. Натуральное издевательство над животиной.

Зоозащитниц просили не бросать еду в подвал, так коты все равно макароны не едят. В прошлом году дворники мешками выносили сгнившую лапшу. Хлеб везде валяется, вокруг дома полнейшая антисанитария, уверила Татьяна Даниловна.

Мало того, что эта «святая троица» устроила беспорядок в многоквартирном доме, так они еще и в частном секторе раскладывают макароны, отметила старшая по дому.

— У нас рядом что-то вроде футбольного поля, где бегают и играют ребятишки, так они там сделали мусорную свалку. Нынче администрация вывезла ни один КамАЗ мусора. Они там строят какие-то приюты для кошечек, а там ребятишки сидят в этих будочках, в этой грязи. Жители настояли, чтобы это все убрали. Все вычистили, так они опять туда натаскали какие-то ковры и опять шалашики делают. Развели бродячих собак вокруг дома. Ребятишкам на великах нельзя проехать — кидаются. Мы уже не знаем, что делать с этими зоозащитницами. Котята, которые не сдохнут, выходят полуживые на улицу. И их раздирают бездомные собаки. Я вот недавно кричала с балкона: пять псов кинулись на котенка, перегрызли ему хребет и бросили. Стала говорить зоозащитницам, а они в ответ, что, мол, будут они что-ли кошек караулить. Если кормите, так караульте тогда. Я такого никогда не видела. У меня волосы дыбом встают. Я уже писала объявление: «Уважаемые зоозащитницы, не издевайтесь над животными». Бесполезно.

Помимо того, что на пустыре в шалашиках играют дети, туда, по словам старшей по дому, еще и молодежь валит валом — рядом растет конопля. Нынче администрация скосила коноплю, акцентировала старшая по дому.

Как говорит Татьяна Даниловна, на любительниц кошек жаловались и жители частного сектора — писали заявление в полицию. И пенсионерок приходили опрашивать сотрудники охраны правопорядка.

Нашелся в доме еще один любитель животных. Покупает куриные лапы и разбрасывает их не где-то, а именно в клумбе, цветы на которой высаживают две жительницы. Собаки растения вытаптывают и гадят там же. Женщины говорят, что больше не буду садить цветы возле дома, ведь весь их труд идет насмарку.

Как сообщал «Весь Искитим», жительница дома №45 в микрорайоне Индустриальном призывала спасти кошек. Пенсионерка Людмила Дмитриевна полагала, что их замуровали в подвале их девятиэтажки. Она рассказала, что с соседями подкармливает 10 кошек. И когда пришли рабочие ставить решетки на окнах, они все попрятались в подвале. Пенсионерка боялась, что животные могут погибнуть. В УК «Риал» пообещали разобраться с данным вопросом.