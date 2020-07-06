Ходунками убил соседа по палате пациент с раком в больнице Москвы

Несмотря на оказанную помощь, пострадавший скончался. СК завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Несмотря на оказанную помощь, пострадавший скончался

Пациент больницы на севере Москвы забил до смерти ходунками соседа по палате, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

Оба пациента лечились от онкологических заболеваний.

— По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанес множественные удары ходунками соседу по палате, — сказала Иванова.

Несмотря на оказанную помощь, пострадавший скончался. СК завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Отмечается, что суд отправил подозреваемого под домашний арест.