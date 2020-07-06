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Обвинили в похищении бюджетных 40 млн руб. замглаву Минобрнауки в Москве

17:45 06.07.2020 Фото: Flickr
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». Уже проведено более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела.

Обвинили в похищении бюджетных 40 млн руб. замглаву Минобрнауки в Москве
Министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей

«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества.

Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ГСУ проведено более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела.

В настоящее время сотрудниками полиции оба фигуранта задержаны. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД

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