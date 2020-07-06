Отчет об аукционных машинах в США по VIN коду

Многие люди приобретают автомобили с пробегом с аукционов Северной Америки. Однако такие транспортные средства необходимо проверять перед покупкой. Ведь их техническое состояние может не совпадать с заявленным. Такие случаи бывают, хотя в последние годы они редкость.

Как проверить автомобиль с аукциона США? Для этого существует несколько баз данных, которые предоставляют информацию по VIN коду автомобиля. Например, это сервис Carfax с эффективными инструментами для получения информации об истории авто. Отчет нужен для того, чтобы обезопасить покупателя от приобретения подержанного автомобиля, который имеет скрытые проблемы. Они могут стать причиной необходимости ремонта. Он же часто стоит достаточно дорого.

Что представляет собой отчет

В отчет по VIN коду может быть включена различная информация о транспортном средстве. Причем она собирается из различных источников. Данные в базу данных приходят из государственных учреждений, страховых компаний, правоохранительных органов, станций технического обслуживания, автомобильных салонов и пр.

По сути, отчет представляет собой историю эксплуатации автомобиля. Он создается в формате одного документа и является платным на сервисе Carfax. Некоторые посредники, оказывающие услуги покупки и доставки авто с североамериканских аукционов, предоставляют услугу заказа отчета с этого сервиса бесплатно. Ведь он необходим и их сотрудникам для проверки машины на соответствие заявленным данным, характеристикам. Отчет помогает избежать ошибок с покупкой аукционного авто.

Фотографии в отчете

В отчет включены фотографии автомобиля. Они также собираются из разных источников. Это позволяет покупателю оценить внешний вид и состояние машины не только по фото, размещенным на странице аукциона. Он может увидеть фотографии, сделанные в других местах. Например, страховыми компаниями. Они делают фото автомобилей после аварии. И если машина участвовала в ДТП, то на фотографиях это отлично видно.

Помимо базы данных Carfax существует несколько аналогичных. Например, Autocheck, Photo Report, Manheim, Copart, IAAI.