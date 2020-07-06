Разновидности смесителей для кухни

Они значительно облегчают жизнь и быт. Популярная сантехника смеситель для кухни одно из самых востребованных устройств. Он необходим в каждой квартире и в каждом доме. Смеситель нужен для различных кухонных задач и нужд. Например, для мытья посуды и овощей, набора воды для готовки и пр.

Где приобрести смесители для кухни

Такие сантехнические устройства продаются в каждом специализированном магазине. Интернет-магазины сантехники не является исключением. Как, например, сайт Santexworld.ru, где представлен широкий ассортимент сантехнического оборудования и приборов. К тому же в этом онлайн магазине выгодные расценки и условия покупки товаров.

Разновидности

Вентильные модели (подразделяются на варианты с резиновой прокладкой и с керамическим запорным клапаном). Однорычажные смесители (регулировка напора и температуры воды осуществляется одним рычагом). Бесконтактные сенсорные модели (инфракрасный датчик реагирует на поднесенную руку и открывает воду, устройство может выполнять разные функции и программируется с панели управления).

Это основные виды смесителей по разновидности механизма подачи воды. Их также подразделяют и по другим признакам. Например, по типу конструкции они бывают цельнокорпусные и сборные. Есть также современные съемные смесители.

Устройства различают и по форме излива. Она может быть U-образной, J-образной, S-образной, Г-образной, С-образной, r-образной. По длине излива их подразделяют на короткие, средние и длинные.

Сегодня на рынке имеется большое количество смесителей для кухни в разных конструкционных исполнениях. Есть профессиональные и компактные модели, варианты с выдвижной из крана лейкой. Некоторые магазины предлагают эксклюзивные дизайнерские смесители.

Многие производители выпускают устройства ничем не уступающие дизайнерским аналогам. Сегодня существует множество популярных брендов. Это Daxima, Zucchetti, Jacob, Oras, Vidima. Это далеко не весь список производителей, предлагающих решения с великолепным дизайном.