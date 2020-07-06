Планшеты на Windows: обзор лучших моделей, преимущества

Популярностью стали пользоваться планшеты с операционной системой Windows. Такие модели уступают аналогам, например, на системе андроид. Главная особенность таких планшетов – унификация и концепция «одна операционная система на всех устройствах». Планшеты на Windows дают пользователям воспользоваться любыми приложениями. Поэтому каждый третий останавливает выбор на таких моделях.
Ниже будут рассмотрены популярные планшеты на системе Windows.
- Lenovo Miix 320. Этот планшет недорогой и удобный в использовании. В комплекте можно найти клавиатуру с тачпадом, так планшет, который помещается в дамскую сумочку, превращается в полноценный компьютер. Модель легкая и мобильная, поражает качество сборки и дисплей. Батарея устройства емкая, что позволяет автономно работать долго.
- Archos 80 Cesium. Модель произведена во Франции. Компания предлагает пользователям быстрые и доступные устройства. Владельцев радует не только стоимость гаджета, но и полноценная работа на Windows. Планшет имеет приятный дизайн, хорошую производительность, яркий экран и удобный сенсор. Процессор для такого устройства сделан быстрый, а при активном использовании нагреваний не замечалось. Пользователи оставляют хорошие отзывы об этой модели.
- DELL Latitude 7285. У этого устройства диагональ экрана внушительного размера. Причем планшет порадует пользователей большим объемом внутренней памяти – 256 Гб. Но для тех, кому и этого мало есть слот для карты памяти. Процесс удивляет мощностью и скоростью работы. Это позволяет справится с ежедневными задачами.
- Lenovo Yoga Book YB1-X91L. Экран устройства 10-12 дюймов. Наличие тачпада, клавиатуры позволяет использовать планшет как полноценный компьютер. Гаджет поддерживает все сети, имеет металлический корпус и основную камеру, которая способна делать качественные снимки.