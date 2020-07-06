Планшеты на Windows: обзор лучших моделей, преимущества

Сегодня есть несколько операционных систем, которые используются на планшетах.

Популярностью стали пользоваться планшеты с операционной системой Windows. Такие модели уступают аналогам, например, на системе андроид. Главная особенность таких планшетов – унификация и концепция «одна операционная система на всех устройствах». Планшеты на Windows дают пользователям воспользоваться любыми приложениями. Поэтому каждый третий останавливает выбор на таких моделях.

Ниже будут рассмотрены популярные планшеты на системе Windows.