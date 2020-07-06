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Где скачать и как пользоваться MetaTrader 5

13:05 06.07.2020
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Правильный подбор торговой платформы для трейдинга – залог будущего успеха.

Не все терминалы одинаково удобны и быстры, поэтому следует подбирать ПО удовлетворяющее все требования пользователя. MetaTrader 5 – один из лучших терминалов, и по мнению многих участников рынка, и конкурировать с ним может только его предыдущая версия — MetaTrader 4. Скачать MetaTrader 5 бесплатно можно на сайте производителя терминала, или на портале вашего биржевого брокера. Из соображений безопасности, не стоит пользоваться непроверенными источниками, во избежание возможности заразить свой гаджет вредоносным ПО.

Чем МетаТрейдер 5 отличается от МетаТрейдер 4

Пользователи MetaTrader 5, уверяют, что кардинальных отличий между нынешней и предыдущей версии – нет. Изменения коснулись внешнего вида программы, более проработанного интерфейса с интуитивным управлением, и качеством связи треминала с серверами. Производители же отмечают, что MT5 разрабатывался под трейдеров торгующих вручную, а вот спекулянтам отдающим предпочтение автоматизированной торговле, лучше обратить внимание на старую версию терминала.

Как настроить МТ5 для эффективной торговли

Внешний вид торгового окна, это не только эстетическая потребность, но и залог комфортного трейдинга. В зависимости от используемого интерфейса, удобство анализа рынка может иметь разную эффективность. Стандартные настройки в МетаТрейдер 5 подходят большинству трейдеров, но если Вы находитесь в поиске удобного интерфейса, то следует прислушаться к ряду правил:

· Используйте белый фон в окне графика по умолчанию.

· В случае одновременной работы с несколькими финансовыми инструментами, выбирайте разные мягкие оттенки для отдельных окон, это позволит не запутаться в графиках, и систематизировать торговлю.

· В качестве индикатора графика, используйте японские свечи зеленого и красного цвета, (возможен вариант с синими и красными).

· Рекомендуется скачать МетаТрейдер 5 на английском языке, ведь большинство преподавателей обучают обращаться именно с такой версией терминала.

Как торговать в МТ5 более эффективно

Чтобы вести более эффективную торговлю в МТ5 советуем установить ряд помощников и торговых сигналов. Более подробно про доступные возможности, и степень их эффективности можно прочитать на портале tradernew.pro,- крупнейшем онлайн портале про трейдинг и биржевую торговлю.

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