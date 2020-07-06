Куда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19 в Бердске, ответил министр здравоохранения Хальзов

Ответ министра здравоохранения на волнующие вопросы

17 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила вопросы министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. 25 июня был получен ответ на волнующие наших читателей вопросы, например, что делать при симптомах ОРВИ: надо ли уже вызывать скорую, делать тест на коронавирус или лучше лечиться дома?

— В случае появления симптомов ОРВИ, не исключающих инфицирование коронавирусом, — ответил Константин Хальзов 25 июня, — пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, вызвать врача и оставаться дома.

В случае необходимости госпитализации, пациент с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него будет госпитализировал в одну из следующих больниц: ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1». ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3», ГБУЗ НСО Городская клиническая больница № 11», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 12», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ НСО «Городская больница № 3», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», а также в больницы районов Новосибирской области.

Именно эти больницы принимают пациентов с COVID-19 и подозрением на него. К сожалению, Минздрав Новосибирской области не ведет статистику по больницам, откуда в них поступают пациенты, а значит, невозможно сказать, сколько жителей Бердска сейчас лечатся от коронавируса, пневмонии или ОРВИ в Новосибирских больницах.

Однако известно, что Бердская центральная городская больница принимает на данный момент исключительно жителей Бердска – по данным Минздрава, иногородних пациентов в ней не числится. Пациенты с коронавирусом или подозрением на него поступают в пульмонологическое отделение БЦГБ, где предусмотрено 60 коек, из которых только 10 – для больных с подтвержденным COVID-19. По состоянию на 23 июня из 10 коек были заняты только 3.

Многих больных, лечащихся в пульмонологическом отделении БЦГБ, волнует частота осмотров и термометрии: по их словам, врачи практически не приходят, причиной чего, вероятно, служит нехватка медицинских работников.

— Количество осмотров пациентов, инфицированных СОVID-19, а также частота термометрии определяются тяжестью их состояния, — отвечает на этот вопрос министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.