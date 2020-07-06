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Куда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19 в Бердске, ответил министр здравоохранения Хальзов

15:31 06.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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На вопросы редакции министр здравоохранения Новосибирской области рассказывает, как лечат и диагностируют жителей Бердска.

Куда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID 19 в Бердске, ответил министр здравоохранения Хальзов
Ответ министра здравоохранения на волнующие вопросы
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Куда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID 19 в Бердске, ответил министр здравоохранения Хальзов

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17 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила вопросы министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. 25 июня был получен ответ на волнующие наших читателей вопросы, например, что делать при симптомах ОРВИ: надо ли уже вызывать скорую, делать тест на коронавирус или лучше лечиться дома?

— В случае появления симптомов ОРВИ, не исключающих инфицирование коронавирусом, — ответил Константин Хальзов 25 июня, — пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, вызвать врача и оставаться дома.

В случае необходимости госпитализации, пациент с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него будет госпитализировал в одну из следующих больниц: ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1». ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3», ГБУЗ НСО Городская клиническая больница № 11», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 12», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ НСО «Городская больница № 3», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», а также в больницы районов Новосибирской области.

Именно эти больницы принимают пациентов с COVID-19 и подозрением на него. К сожалению, Минздрав Новосибирской области не ведет статистику по больницам, откуда в них поступают пациенты, а значит, невозможно сказать, сколько жителей Бердска сейчас лечатся от коронавируса, пневмонии или ОРВИ в Новосибирских больницах.

Однако известно, что Бердская центральная городская больница принимает на данный момент исключительно жителей Бердска – по данным Минздрава, иногородних пациентов в ней не числится. Пациенты с коронавирусом или подозрением на него поступают в пульмонологическое отделение БЦГБ, где предусмотрено 60 коек, из которых только 10 – для больных с подтвержденным COVID-19. По состоянию на 23 июня из 10 коек были заняты только 3.

Многих больных, лечащихся в пульмонологическом отделении БЦГБ, волнует частота осмотров и термометрии: по их словам, врачи практически не приходят, причиной чего, вероятно, служит нехватка медицинских работников.

— Количество осмотров пациентов, инфицированных СОVID-19, а также частота термометрии определяются тяжестью их состояния, — отвечает на этот вопрос министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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От редакции

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Аноним, 06 июля 2020 15:59
А из министерства приезжала комиссия с целью проверки больницы? Министр обычно даёт ответы, опираясь на результаты ведомственной проверки, здесь похоже даются ответы без посещения Бердска, на чем эти ответы базируются?

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